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馬政府時兩岸經貿爭端何解？詹志宏：曾至少開十幾次會討論

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委詹志宏21日表示，過往兩岸曾經在「經合會」討論解決貿易爭端。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委詹志宏21日表示，過往兩岸曾經在「經合會」討論解決貿易爭端。（記者廖士鋒／攝影）

大陸對台關稅壁壘調查結束不久，昨天宣布中止部分產品的ECFA關稅減讓優惠，對此陸委會副主委詹志宏表示，兩岸經貿爭端的部分，過往爭端都會在兩岸經合會進行，曾有十多次會議都針對爭端貨品提出更動，但最後皆無法獲得共識，這一機制也停擺迄今。

據了解，馬政府時期的兩岸經合會設有貨品貿易、服務貿易、投資、爭端解決、產業合作、海關合作、中小企業合作等7個工作小組，協商包含經貿爭端等各項內容，但自2015年1月在台北舉行第7次例會後，就未有召開的消息，相關機制停擺迄今。詹志宏所說的十多次開會都是在馬政府時期。

就大陸對台灣中止12項石化產品的關稅減讓，是否會去WTO提告或者用現有機制解決？詹志宏21日下午在記者會上表示，我方OTN（行政院經貿談判辦公室）有提出WTO機制，因為今年4月中共是透過WTO機制告訴我們即將採取行動，WTO機制現在兩岸都還在正常運作，「雙方代表經常可以見面，這是很自然管道」。

但他強調，也注意到國台辦在這件事情刻意侷限在ECFA架構下，他指出，ECFA確實有提到要建立爭端解決機制，「但因為當初簽約時來不及」，爭端解決機制還來不及建立時，雙方有約定可透過雙方協商來解決，後來就是利用「兩岸經濟合作委員會」，委員會也經歷過非常多次會議、雙方討論，包含現在中共認為有爭端的貨品哪些要繼續開放、擴大或減少，「雙方在至少十多次會議中，都曾經有些更動的提議，但最後都沒辦法獲得共識」。

詹志宏表示，後來中共就片面中斷ECFA相關經合會運作，既然國台辦再度提出ECFA機制，「ECFA只要中共願意『不預設前提』，隨時可啟動這樣的機制解決爭端」。

至於國台辦提到願意在九二共識下解決爭端，詹志宏則說，這「表明就是政治操作，目的絕對不是經貿糾紛的化解，而是另外有介選目的」。

他提到，台灣相當珍惜多年以來兩岸辛苦建立起來的經貿交流環境，得知不易，不要因為一時政治操作，就把這個機制、氣氛破壞掉。「至於他們（大陸）要採取什麼樣的舉措，我們苦口婆心勸他們，希望他們能夠接納」。

機制 ECFA 詹志宏 國台辦 中共 兩岸關係

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