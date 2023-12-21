ECFA遭殃　陸學者：有完全中止的可能性

大陸21日公告中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓，外界憂心未來ECFA恐面臨完全中止，衝擊兩岸經貿，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪說，「口子開了，未來各種可能都不意外」；廈門大學台灣研究院教授唐永紅稱，「這種可能性是完全存在的」，並認為這次中止12項，力度還算是小的。

唐永紅表示，以目前情勢來看，未來大陸方面進一步完全中止ECFA早期收穫清單的運作，「這種可能性是完全存在的」。他說，大陸商務部日前公佈，確認台灣對大陸的貿易禁止、限制措施構成貿易壁壘後，大陸方面就會採取相應措施，迫使台灣當局改正。

李振廣指出，兩岸經貿發展，主要還是取決於兩岸關係的性質，若兩岸越來越走向對抗，貿易肯定會受到很大的牽連和衝擊，若兩岸好轉緩和，就會出現另一種情況，所以大陸方面如何採取下一步動作，取決於台灣方面願不願意盡力去解決問題，如若不然，「未來各種可能都不意外」。

李振廣直言，先前大陸商務部進行貿易壁壘調查時，涉及約2,509個項目，對彼此次對原產於台灣的12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，其實非常有限，等待的就是台灣方面的反應和互動，如果未來互動得好，摩擦分歧就能獲得解決。

唐永紅分析，大陸的主要訴求可能有兩點，一是貿易必須基於對等互利原則，並遵循WTO規則和兩岸有關協議的承諾；二是必須堅持「九二共識」，ECFA正是建立在此基礎上，才有兩岸經貿展開制度化合作機制、大陸惠台讓利的政治基礎與前提條件，現在台灣當局不僅不承認「九二共識」，還採取完全敵對性的做法，甚至勾連「外部勢力」，對大陸而言，是分領國家領土、損害國家主權、危害國家安全、阻礙國家發展，日益嚴重的損害國家核心利益。

唐永紅進一步指出，這次大陸只中止12個稅目進口產品的關稅減讓，「其實只是略施懲戒而已」，因為在沒有「九二共識」的基礎與條件下，大陸早就完全有理由全部中止存在對台讓利的ECFA早收清單項目的運作，來捍衛「九二共識」，讓台灣社會體認到「九二共識」是與台灣安全、經濟發展、民生福祉緊密相連的，體認到拒絕「九二共識」以及從事「台獨」分裂等損害國家核心利益等活動是必定會禍及自身的。

唐永紅說，否則，會讓一些民眾認為從事「台獨」分裂不僅沒有壞處，還能繼續享受好處，以致「政經取向分離」（願意兩岸經濟交流合作但抗拒統一甚至謀求分裂）。這顯然不利於兩岸和平統一。