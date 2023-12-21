中止部分ECFA產品關稅減讓 陸學者：對台當局一種警示

就在宣布對台貿易壁壘調查結果後，大陸21日再度出招，宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，涉及12個稅目產品。上海東亞研究所助理所長包承柯表示，主要還是出於對民進黨當局的一種警示，公告上12項石化相關產品，實際離2,500多項的項目還有些距離。然而，他認為，若台灣沒有新動作，北京今後對台灣的產品進一步採取的行動，不適用現有ECFA所安排的可能性還是存在的。

包承柯認為，兩岸經貿關係一直受到政治因素的衝擊和影響，民進黨當局上台的七年多來，還維持著一個基本的大陸關係，在北京對台優惠政策的前提下持續進行，但在民進黨當局不接受九二共識的狀況下，使得兩岸經貿存在的問題一直未能得到解決。

包承柯提到，實際上北京大部分給予台灣的惠台政策安排，應該還是一個過渡性的，不是長期性的。而所謂過渡性指的是，將來要引導到一個「雙向的」環境裡進行交流，但由於民進黨當局無法與大陸進行溝通，不承認九二共識，也讓互動的安排無法出現。「大陸的內部一直在檢討這個問題，特別是商務部」，相關問題包括一些具有優勢的大陸企業進不了台灣但又不能得到解決。

包承柯表示，21日公布的這12個稅目產品，實際上有幾個目的，首先的基本的目的在於平衡兩岸的貿易，也就是對民進黨當局的一種警告措施，北京在觀望台灣當局的反應」，提醒民進黨當局要想辦法進行處理，不要只是視乎而不見言語性的說，台灣不需要大陸市場。台灣對外貿易的比重占台灣GDP的70%，台灣對大陸的貿易比重是40%，若中止對台灣的經濟必會受到損害。

再來，包承柯指出，台灣目前仍順應美國政府的要求，對大陸高科技產品的進行封鎖打壓，同時享受大陸對台的優惠政策，這也是破壞兩岸經貿關係的一個重要的舉動。所以另一個目的，希望民進黨當局的貿易和貿易的負擔，要清楚的知道在經貿關係上，若要跟著美國走 那對台灣經濟發展沒有好處。

包承柯坦言，雖然大陸商務部在進行相關調查，和公布結果時，不會以台灣選舉時間點為考量，而是更多站在經貿的角度，但不可諱言的是，在現行的兩岸關係下，大陸有關方面最後會採取哪些措施，和此次台灣選舉結果有著明顯的聯繫。

另，被問及下一步北京是否可能全部中止ECFA，包承柯認為，兩岸經濟存在很強的內在動力，不會完全停止ECFA適用於台灣產品的優惠安排。但今後對台灣的產品進一步採取的措施，若台灣沒有新動作，那可能不適用現有ECFA所安排的可能性還是存在的。

他補充，台灣接下來到底是誰掌權「非常關鍵」，兩岸之間有沒有溝通的管道，和溝通的可能還有溝通的機會，這還是有可能的。但現在在民進黨執政下，若當局希望用WTO的架構來處理，「這是不可能」。

此前，大陸國務院關稅稅則委員會21日通報指，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了ECFA規定。根據協議，大陸下月起將對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用於ECFA稅率，按現行有關規定執行。希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。