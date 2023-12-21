美媒：波音737MAX新機交付已獲大陸監管機構重要許可

在2019年接連空難後被大陸民航局停飛的美國波音公司生產的737MAX飛機，先前已於1月恢復在大陸的飛行任務，不過新飛機的交付遲遲沒有下文，最新的消息顯示，大陸監管機構已經有重要的許可，距離交付新機越來越近。

據路透社報導，交付飛機需要大陸發改委的批准，大陸航空監管機構副局長12月8日在北京向波音公司高層表示，歡迎飛機製造商深化在中國大陸市場的發展。專業飛航媒體「Air Current」引述匿名消息人士的說法稱，監管機構的許可當天已獲得批准。

報導提到，根據航班追蹤網站FlightRadar24的數據，20日下午，中國南方航空指定的一架737 MAX從西雅圖波音機場飛往波音位於華盛頓州摩西湖的附近工廠，然後返回。有銀行分析師在投資人報告中表示，這似乎是一次客戶接受飛行，亦即由航空公司飛行員在交付前進行的試飛。

而大陸民航局12月8日指出，大陸民航局副局長胡振江在北京會見波音民機集團研發專案與客戶支援高級副總裁邁克弗萊明（Mike Fleming），雙方就波音在大陸經營發展及加強交流合作等議題深入交換意見。

胡振江表示，自1973年波音向中國民航交付第一架707飛機以來，中國民航與波音歷經五十年友好交往合作，「未來中國航空運輸市場發展前景廣闊，中國民航機隊規模將持續快速增長，歡迎波音繼續與中國民航局及航空業界不斷加強民航各專業領域交流合作，在中國市場上深耕發展」。

此前港媒南華早報在11月初提到，波音公司設在大陸舟山的完工和交付中心，在2019年停產737 MAX迄今，隨著近幾個月大陸與美國的雙邊關係改善，以及官媒「中國日報」10月援引行業消息人士的話說，該工廠最早可能在11月中旬恢復交貨，「這一預期變得更加可信」。而波音除舟山工廠外，還在天津有一家複合材料零件工廠；並在上海設有服務中心和訓練中心。