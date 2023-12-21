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深海石油探勘技術突破 陸「海經」系統探水下3500公尺

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸研發的「海經」系統近日完成長達多日的任務，首度下探到水下3,500公尺，突破深海油氣勘探技術。（圖／取自「中國海油」微信公眾號）
大陸研發的「海經」系統近日完成長達多日的任務，首度下探到水下3,500公尺，突破深海油氣勘探技術。（圖／取自「中國海油」微信公眾號）

大陸近年來積極開發海洋油氣資源，不過苦於沒有深海探勘工具，在深海探勘這塊面臨瓶頸，最新進展顯示，大陸自己研發的「海經」系統已經在珠江口首度完成水深3,500公尺的探勘，達成技術突破。

據央視新聞報導，中國海油公司21日指出，大陸研發的首套拖纜模式地震勘探成套採集裝備「海經」系統，已在珠江口盆地完成2,600平方公里的3D地震數據採集，這是大陸首次完成3,000公尺超深水3D地震勘探作業，也標誌著自主海洋勘探技術取得重大突破。

報導提及，此次作業位於珠江口盆地3,000公尺超深水區塊，由「海洋石油720」深水物探船，將「海經」系統中的10條超過8公里長的電纜依次布放到海水中，形成面積相當於1,021個標準足球場的數據採集網，沿航線進行海面拖纜採集作業，60天生產時間裡採集到40TB的3D地震勘探數據。

「海經」此次作業區域平均水深2,000公尺左右，最大作業水深達到3,500公尺，勘探目的層最大埋深處5,600公尺，打破大陸海洋3D地震勘探作業最大水深紀錄。

中國海油技術專家阮福明表示，「海經」系統實現的3D地震勘探技術解決了制約大陸的海洋特別是深海油氣勘探技術與裝備的瓶頸，全面提升了大陸海上油氣勘探技術的核心競爭力，對提升海洋油氣裝備一體化整體研發能力和保障大陸國家能源安全具有重要意義。

根據中國海油此前介紹，拖纜地震勘探技術是世界上探測海底地質結構最直接、最經濟、最高效的方法。通過物探船搭載的成套拖纜裝備「犁」過海面，以地震波信號向上千公尺的深水下、遠古地層中的油氣發出「召喚」，再通過接收到的「回聲」，辨明海底油氣儲層分布。

「海經」名稱由來在於這套系統在海上地震勘探時多條電纜同時展開、龐大壯觀，形似地球經緯線，因此得名。

海洋拖纜三維地震勘探裝備技術在能源勘探領域有著廣泛應用，技術門檻高、研發難度大，此前世界上僅有三個國家具備此項裝備技術自主研製能力。

中國海油先前提到，在大陸已探明的油氣儲量中，40%左右的海洋油氣資源蘊藏在深水區域。大陸國家能源局7月組織召開的「2023年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會」上強調，要「加強深海油氣勘探開發，加快建設海洋強國」。

地震 標誌 石油

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