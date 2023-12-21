大陸連續第7個月減持美債 連13個月增持黃金

大陸持續減持美國國債。美國財政部最新數據顯示，今年十月大陸持有美債規模降至七六九六億美元，較九月減少八十五億美元，為連續第七個月減持，持倉規模也續創二○○九年五月以來新低。分析指出，這主要與美債價格下跌引發的估價效應有關，同時也有助於穩定人民幣匯率，並符合北京外匯存底多元化政策。

根據美國財政部國際資本流動報告（ＴＩＣ），大陸自去年四月起，美債持倉維持低於一兆美元；去年八月至今年二月連續七個月減持美債，三月曾一度增持，四月起又開啟新一輪減持。截至十月，大陸美債持倉較去年底減少九七五億美元，下降百分之十一點二。

綜合新京報、澎湃新聞報導，東方金誠研究發展部分析師白雪分析，自二○一三年底大陸對美債持債規模達到高峰後，十年來持有規模降幅接近百分之卅四，減持已成長期趨勢。而二○二二年之後加速減持，主要與美債價格下跌引發的估價效應有關，從外儲保值考慮，屬於「被動減持」。

白雪還表示，俄烏衝突爆發後，國際社會對俄羅斯實施的金融制裁，有著前車之鑑，進而提高了大陸外匯存底多元化的緊迫性，大陸因而也「主動減持」美債。

大陸對外經濟貿易大學經濟系教授龔炯認為，隨著人民幣走貶，大陸透過拋售美元穩定人民幣匯率，減持國債即為一種方法。另一方面，在大陸加速推進人民幣國際化進程的背景下，必須以龐大的外匯存底規模作為後盾，減持美債即為正常金融操作。

值得注意的是，有大陸學者近期呼籲應「穩步減持美債」。前人行貨幣政策委員、中國社會科學院學部委員余永定日前表示，美國國債對ＧＤＰ之比將持續攀升、聯準會升息加速美國海外債務惡化，因此大陸有序減持美債「是必要的」，且應加緊調整海外資產負債結構。

大陸提升外匯存底多元化也反映在持續增持黃金。據大陸人行數據，截至十一月底黃金儲備為七一五八萬盎司，較上月上升卅八萬盎司，是連續第十三個月增持黃金。匯管研究院副院長趙慶明指出，大陸國際儲備中黃金儲備的占比明顯偏低，與美國等相比的儲備絕對量也較低，此操作符合大陸戰略利益。