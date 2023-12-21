陸推稅費優惠政策 便利小微企、個體商戶

今年截至10月底，中國大陸共推出延續、優化、完善稅費優惠政策77項。大陸財政部、國家稅務總局對其中涉及小微企業和個體工商戶的50項政策進行梳理匯總後，19日聯合發布「支持小微企業和個體工商戶發展稅費優惠政策指引（2.0）」。

中新社報導，指引包括減輕稅費負擔、推動普惠金融發展、支持創新創業、重點群體創業稅收優惠等4個部分，分政策逐一介紹享受主體、優惠內容、享受條件、享受方式、政策依據、政策案例等，讓納稅人繳費人享受政策更便捷、省心。

北京智方圓稅務師事務所主管合夥人王冬生表示，跟中型、大型企業相比，小微企業和個體工商戶的財務會計與處理涉稅問題的專業力量相對薄弱，難以及時瞭解、準確把握有關稅費優惠政策，影響其及時、充分享受優惠。指引將包括案例在內的政策簡單解釋，讓小微企業和個體工商戶更容易看得懂、會操作，便於及時充分享受到政策紅利。

大陸國家稅務總局政策法規司司長戴詩友表示，下一步，稅務部門將及時跟進梳理相關政策，不斷更新完善支持小微企業和個體工商戶發展的稅費優惠政策指引。同時，進一步優化升級優惠政策精準推送機制，積極開展延續政策的一對一精準推送，切實做到「政策找人」，提升稅費優惠政策落實工作質效，助力企業發展。