北京力挺「孵化器」創新研發

19日發布的「北京市關於推動科技企業孵化器創新發展的指導意見」提出，北京將鼓勵吸引全球知名孵化器（指技術研發或新創中心）在北京發展，支持孵化器與跨國公司、外資研發中心合作搭建創新服務平台，加快構建國際一流創新創業生態。

中新社報導，北京市科委、中關村管委會副主任張宇蕾表示，科技企業孵化器是創新創業生態系統的重要組成部分，在促進科技成果轉化、培育高新技術企業、推動高精尖產業發展等方面發揮支撐作用。

張宇蕾表示，自1989年北京第一家孵化器成立以來，歷經30多年的發展，北京共有各類孵化器和眾創空間500餘家，其中國家級孵化器71家，數量居大陸城市首位；孵化器參與的投資基金超過300億元人民幣，規模在全大陸最高；近10年，孵化上市企業200餘家、獨角獸企業30餘家。

張宇蕾表示，北京支持孵化器面向世界科技前沿，探索超前孵化、深度孵化等新模式，支撐前沿科技成果轉化和硬科技孵化，加速帶動創新創業能級躍升。

北京將強化京津冀協同孵化，支持三地孵化器聯合大學院所、龍頭企業、創投基金、產業園區等挖掘和培育早期項目，為在孵企業拓展應用場景、提供更多機遇。

同時鼓勵吸引全球知名孵化器在北京發展，支持孵化器與跨國公司、外資研發中心合作搭建創新服務平台，支持舉辦跨境加速營，帶動人才、技術、企業等資源雙向交流，加快構建高效協同、開放包容的國際一流創新創業生態。鼓勵本土孵化器在海外設立離岸孵化載體、加入國際知名孵化組織，加速融入全球創新孵化網絡。

意見提出，到2027年底，北京國際孵化服務網絡建設將取得明顯進展，初步形成具有全球影響力的開放創新生態，創新創業要素跨區域自由流動，進一步釋放創新創業活力。