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華南城2024年7月到期美元債獲展期3年 另4檔美元債徵求同意失效
具有大陸國資背景的華南城20日公布，有關2024年7月到期、票面利率9%的美元債券持有人，同意將到期日展期至2027年8月，並將票面利率減半至4.5%。
然而，公司有關明年4月、6月、10月及12月票據的徵求同意則失效，且將不會繼續進行，該4項票據共計未償還本金金額約11.12億美元。
阿斯達克財經報導，華南城指出，2024年7月票據的徵求同意結果已於進一步延長到期日前獲得，該票據到期日將延至2027年8月19日，並將票據年利率由9%降至4.5%，於付款日生效，同時利息支付日修改為每年的5月19日及11月19日。
這筆債券的未償本金為2.35億美元（新台幣74億元），利息支付寬限期於本周三（20日）屆滿。
南華早報報導，這一結果為困境重重的大陸房地產行業帶來些許慰藉。碧桂園上周足額支付旗下境內債券「22碧地02」的回售本金及利息。
大陸住建部副部長董建國上周表示支持房企解決短期資金緊張，防止違約風險集中爆發，是近來力度最強的表態之一。
但華南城同時公布，2024年4月票據、2024年6月票據、2024年10月票據及2024年12月票據的徵求同意失效，各有關系列票據尚未取得持有人的必要同意，故徵求同意已告失效且將不會繼續進行。
截至進一步延長到期日，69.87%的票面總額持有人投票支持了徵求同意。上述4檔票據的未償還本金金額合計涉及約11.1億美元（新台幣350億元）。
總部位於廣東深圳的華南城，是大陸房地產行業最早獲得政府救助的公司之一，由深圳市特區建設發展集團有限公司部分持有。
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