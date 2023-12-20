快訊

新竹女驚收「天價電費單」嚇到心臟快停 台電查出原因致歉了

美國玉米失寵？「這國」才開放一年 躍居大陸最大玉米供應國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華南城2024年7月到期美元債獲展期3年 另4檔美元債徵求同意失效

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華南城2024年7月到期美元債獲展期3年，票面利率減半；但另4檔美元債徵求同意失效。圖為華南城位在深圳總部。（華南城官網）
華南城2024年7月到期美元債獲展期3年，票面利率減半；但另4檔美元債徵求同意失效。圖為華南城位在深圳總部。（華南城官網）

具有大陸國資背景的華南城20日公布，有關2024年7月到期、票面利率9%的美元債券持有人，同意將到期日展期至2027年8月，並將票面利率減半至4.5%。

然而，公司有關明年4月、6月、10月及12月票據的徵求同意則失效，且將不會繼續進行，該4項票據共計未償還本金金額約11.12億美元。

阿斯達克財經報導，華南城指出，2024年7月票據的徵求同意結果已於進一步延長到期日前獲得，該票據到期日將延至2027年8月19日，並將票據年利率由9%降至4.5%，於付款日生效，同時利息支付日修改為每年的5月19日及11月19日。

這筆債券的未償本金為2.35億美元（新台幣74億元），利息支付寬限期於本周三（20日）屆滿。

南華早報報導，這一結果為困境重重的大陸房地產行業帶來些許慰藉。碧桂園上周足額支付旗下境內債券「22碧地02」的回售本金及利息。

大陸住建部副部長董建國上周表示支持房企解決短期資金緊張，防止違約風險集中爆發，是近來力度最強的表態之一。

但華南城同時公布，2024年4月票據、2024年6月票據、2024年10月票據及2024年12月票據的徵求同意失效，各有關系列票據尚未取得持有人的必要同意，故徵求同意已告失效且將不會繼續進行。

截至進一步延長到期日，69.87%的票面總額持有人投票支持了徵求同意。上述4檔票據的未償還本金金額合計涉及約11.1億美元（新台幣350億元）。

總部位於廣東深圳的華南城，是大陸房地產行業最早獲得政府救助的公司之一，由深圳市特區建設發展集團有限公司部分持有。

本金 利息 深圳

延伸閱讀

港新移民鎖定高資族 門檻384萬美元 明年中可申請

大陸房地產危機拖累 民企「年假」一口氣放5個月

00687B升級「納入收益平準金」…投資人為降息做好準備！ 她：規模暴增

溢價買美債ETF不用怕？網曝賺錢關鍵：現在看價差才對

相關新聞

簡廷在連任澳門台協會長 邀「吊車大王」拓大灣區商機

澳門台商聯誼會19日舉辦第八屆理監事就職典禮及粵港澳大灣區的機運挑戰、拓展灣區交流活動，由簡廷在連任澳門台協會長。同時，...

中國零售業降價刺激消費 可能反倒加劇通貨緊縮

中國的通縮隱憂揮之不去，對經濟造成壓力，為了刺激消費，越來越多零售餐飲業者調整銷售策略，提供更加低價的產品與服務。然而此...

華南城2024年7月到期美元債獲展期3年 另4檔美元債徵求同意失效

具有大陸國資背景的華南城20日公布，有關2024年7月到期、票面利率9%的美元債券持有人，同意將到期日展期至2027年8...

大陸瑞幸咖啡告泰國「瑞幸」敗訴 反遭索賠96億經濟損失

大陸瑞幸咖啡先前將泰國同名咖啡店以侵權為由告上法院卻敗訴，而泰國瑞幸母公司泰國皇家50R集團（50R group）已向法...

大選倒數 台企聯李政宏：8成大陸台商有返鄉投票意願

在2024台灣總統大選倒數之際，中國大陸20日於北京舉辦了一場全國性的「台商投資大陸宣傳推介（推廣）活動」，大陸全國台企...

杭州377套房四度拍賣 價腰斬仍流拍

阿里拍賣平台顯示，浙江好安好居置業有限公司旗下位於杭州市拱頂區藍鑽天成的377套房屋及4個地下車位，日前開拍，起拍價約2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。