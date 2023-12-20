湯曉鷗遺體告別儀式19日舉行 李強丁薛祥致送花圈

大陸人工智慧巨頭商湯科技創辦人、著名計算機科學湯曉鷗告別儀式，19日上午在上海龍華殯儀館舉行。大陸國務院總理李強和常務副總理丁薛祥致送花圈。

商湯科技16日發布訃告稱，大陸人工智慧科學家、浦江實驗室主任、上海人工智慧實驗室主任、香港中文大學教授湯曉鷗因病救治無效，於15日深夜11時45分去世。

商湯科技19日在官方微博發布新聞稿表示，湯曉鷗逝世後，中共中央領導以及其他有關方面領導以各種方式表示關心、慰問和深切哀悼。

上觀新聞報導，包括中共上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正、上海市政協主席胡文容、中國科技部副部長陳家昌、上海市委組織部部長張為以及上海市委秘書長李政等19日上午向湯曉鷗遺體三鞠躬，作最後送別。

新聞稿還提到，湯曉鷗逝世後，送花圈或發唁電的有中國國務院港澳辦、中央政府駐港聯絡辦、科技部、人力資源社會保障部、國家衛生健康委、全國政協辦公廳、中國科學院、中國工程院、中央廣播電視總檯、中國科協、中國地震局、中國氣象局等。

享年55歲的湯曉鷗出生於遼寧鞍山，是全球人工智慧領域最具影響力的科學家之一。他在人臉辨識、底層視覺、深度學習等研究方向取得多項開創性成果，2014年研發了全球首個超過人眼辨識能力的臉部辨識演算法，推動大陸在相關領域躍居世界領先地位。

湯曉鷗的論文累計被引用近14萬次，位居全球華人電腦科學家前列。帶領團隊創立了商湯科技，推動人工智慧賦能百業，並建立了首個智慧視覺國家新一代人工智慧開放創新平台。

不過商湯科技爭議不斷。2019年，美國商務部將商湯科技在內的大陸企業列入出口管制的「實體清單」，指科技產品用於侵犯新疆維吾爾人權。

2021年底，美國財政部又將商湯科技列入「中國軍工複合體企業」清單，並列入禁止美國投資黑名單。