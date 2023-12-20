認定貿易壁壘後　陸商務部喊兩岸融合、支持台商做內銷

日前大陸商務部公布對台貿易限制措施調查結果，認定構成「貿易壁壘」，但尚未採取具體行動，不過，在20日於北京召開的一場「台商投資大陸宣傳推介（推廣）活動」中，大陸商務部副部長郭婷婷表示，將加大政策支持，深化兩岸融合發展，推動高水平開放，優化台商投資環境，以及支持台企做內銷，融入國內（中國大陸）大循環。

對於大陸經濟現況，郭婷婷表示，大陸仍是全球經濟增長的最大引擎，製造業規模和貨物貿易規模多年穩居世界第一，經濟韌性強、潛力足的特點沒有改變，長期好轉的基本面沒有改變。

她提到，今年是大陸改革開放45周年，廣大台胞台企「心向祖國」，為促進兩岸經濟合作發揮了不可替代的重要作用，在新時代新征程上，大陸商務部將全面貫徹落實「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，繼續踐行兩岸一家親的理念，始終如一支持台胞台企在大陸投資興業，助力台胞台企融入新發展格局，實現高質量發展。

郭婷婷接著提出四點，一是加大政策支持，深化兩岸融合發展；二是推動高水平開放，優化台商投資環境；三是支持台企做內銷，融入國內大循環；四是提高服務水平，強化台企權益保障。

郭婷婷說，大陸將推動落實落細惠台經貿政策，不斷增進台胞台企利益福祉，認真貫徹落實關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見，促進閩台經貿深度融合，支持福建自貿試驗區、平潭綜合實驗區，昆山深化兩岸產業合作試驗區，海峽兩岸產業合作區等重點平台建設，進一步擴大對台先行先試，促進兩岸產業鏈供應鏈深度融合發展。

她說，大陸將支持台企展開內外貿一體化經營，參加重要展會，更好開拓大陸市場、協助對接需求，充分發揮外資協調服務機制的作用，為台資項目提供精準服務，保障台企公平參與競爭，即時聽取意見、回應台企訴求。

郭婷婷表示，大陸過去是、現在是、將來也必然是台商台企投資興業的最佳選擇，歡迎台灣企業家在大陸發展經營，兩岸同胞攜手共同為壯大中華民族經濟貢獻力量。