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國台辦陳元豐喊話台商：共享兩岸和平發展紅利

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦副主任陳元豐喊話台商，共享兩岸關係和平發展紅利。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦副主任陳元豐喊話台商，共享兩岸關係和平發展紅利。攝影／記者陳政錄

在2024台灣大選前三周半，中國大陸20日於北京舉辦「台商投資大陸宣傳推介（推廣）活動」，由商務部、工信部、國家發改委等部門解讀大陸對台政策，多個省市在現場進行投資環境推介，大陸國台辦副主任陳元豐表示，希望廣大台商朋友秉持民族大義，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，共享兩岸關係和平發展紅利。

本次「台商投資大陸宣傳推介活動」由大陸國台辦經濟局、商務部台港澳司指導，海峽兩岸經貿交流協會、海峽經濟科技合作中心、大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會共同主辦，共有約150名大陸各地的台資企業代表與會。

陳元豐在上午的開幕致詞時，提出三點意見，一是大陸加速建構新發展格局，全面推動高質量發展，為廣大台胞台企打造新舞台提供新機會，二是大陸尊重關懷造福台灣同胞，為廣大台胞台企幹事創業創造更好條件，三是兩岸關係和平發展是造福兩岸同胞的光明之路。

陳元豐說，中共中央經濟工作會議提出，必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，明年將以科技創新引領現代化產業體系建設，著力擴大內需，深化重點領域改革，擴大高水平對外開放等方向推進經濟，將為兩岸經濟及各領域交流合作開闢更廣闊的空間，提供更多新機會。

他重申近期大陸的對台措施，表示大陸持續完善惠及台胞台企的政策措施，率先和台灣同胞分享發展機遇，提供同等待遇，幫助台商台企融入新發展格局，為台青來大陸學習生活、就業創業創造良好條件。

陳元豐接著強調，兩岸關係和平發展是造福兩岸同胞的光明之路。兩岸關係和平發展最符合兩岸同胞的切身利益和共同心願，最符合時代發展潮流。 當前，台灣正面臨和平與戰爭，繁榮與衰退兩條道路，兩種前景的決策，台獨和台海和平水火不容，與台灣同胞利益所指背道而馳。

陳元豐說，我們堅決反對台獨分裂的決心，堅定不移打擊台獨分裂勢力的行動，堅決有力捍衛國家和民族利益的意志堅不可摧。希望廣大台商朋友秉持民族大義，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，共享兩岸關係和平發展紅利。

台獨 台商

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