駁通縮 陸發改委：明年CPI溫和回升

大陸統計局日前公布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年減百分之○點五，連續兩個月出現負值，引發通縮擔憂。不過，大陸發改委發言人李超昨表示，隨基期效應減弱、需求恢復，預計明年大陸ＣＰＩ將溫和回升。

第一財經報導，李超指出，今年大陸ＣＰＩ總體低位運行，隨著輸入性、周期性（景氣循環性）、季節性等因素有所改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預計明年ＣＰＩ將會溫和回升。

李超稱，今年前十一月，大陸食品價格與去年基本持平，漲幅為近十年較低水平，主要是受輸入性、周期性、季節性等因素影響，豬肉、蔬菜等價格去年基數較高、今年高位回落。近日隨著歲末臨近，市場需求季節性增加，豬肉價格略有回升，後期可能繼續回升。

她提到，工業企業利潤已連續三個月保持按年正成長，超過七成行業利潤有所改善。從需求端看，主要是內需恢復拉動企業收入成長；從供給端看，主要原因是企業單位成本不斷降低。

李超表示，總體看，隨著經濟動能持續恢復，各項政策接續推出，政策效應逐步顯現，大陸有條件、有能力統籌推動經濟運行持續好轉。