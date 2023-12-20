中歐班列 年度開行量首破5千列

陝西西安市政府新聞辦公室表示，2023年中歐班列（西安）年度開行量首次突破5000列。從2013年11月28日中歐班列（西安）首開以來，已累計開行21193列。截至12月14日，中歐班列（西安）今年已開行5139列，同比增長15.6%。

中新社報導，西安國際港務區黨工委書記、管委會主任孫藝民表示，西安已成為大陸全國首個中歐班列年度開行量突破5000列、累計開行量超過20000列的城市，平均每100分鐘就有一列中歐班列從西安國際港站出發或到達。

目前，中歐班列（西安）向西、向北常態化開行西安至阿拉木圖、塔什干、漢堡、莫斯科及跨里海等17條國際幹線，覆蓋亞歐大陸全境；「+西歐」集結線路達21條；向東開行西安至青島、寧波、連雲港等鐵海聯運圖定班列；向南開行至越南、老撾（寮國）等互聯互通班列，實現了東西向亞歐陸海貿易大通道與南北向西部陸海新通道在西安的集結交匯，初步構建了面向「一帶一路」的現代國際物流體系。

西安國際港已從十年前的四等鐵路小站，發展成為占地5600畝、年集裝箱吞吐量540萬標箱、運力6600萬噸的重要國際鐵路樞紐，現有鐵路作業線59條，擁有全國唯一3束6線鐵路集裝箱中心站和全國首個內陸自動化無人碼頭，可滿足中歐班列每年一萬列以上開行需求。

孫藝民表示，今年以來，西安持續提升港口效能，中國五礦一帶一路大宗商品交易中心、中遠海運一帶一路海鐵聯運中心、中國林業一帶一路木材交易中心建成投用，山東港口一帶一路冷鏈交易中心、陝投集團一帶一路公鐵聯運中心加快建設，西安成功獲批國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈試點，正在打造面向歐亞、通達全球的國際商貿物流樞紐。