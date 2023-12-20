德陽造飛機用供電電纜 填補陸空白

日前，位於四川省德陽市的特變電工（德陽）電纜股份有限公司（以下簡稱「特變電工」）傳來消息；該企業成功研發出飛機用中頻捲筒供電電纜，填補了大陸空白，在飛機用傳輸電纜領域創造了值得稱道的奇蹟。

「這種電纜由6000多根鋼絲組成，每根鋼絲直徑僅0.2毫米。」特變電工技術部主任工程師王毅介紹，飛機用中頻捲筒供電電纜，主要應用於機場近機位元廊橋400赫茲飛機充電電源、遠機位航電小車等，為到港飛機輸送電力，保障飛機機載蓄電設備到港後電能的儲備。

「德陽造」飛機用中頻捲筒供電電纜的誕生並非一帆風順。王毅表示，作為地面向飛機傳輸電能的連接線，因為技術工藝複雜、使用條件苛刻，大陸長期以來一直依賴進口，民航機場幾乎全部採用德國產品。特變電工通過不斷更新方案、上機試製，歷時4年完全自主掌握核心技術，成功研發出飛機用中頻捲筒供電電纜。

據悉，目前該產品已經用於成都、西安、杭州等機場，因其能在地面摩擦3500次以上、耐磨性能比肩同類進口產品，獲得了多項發明專利和實用新型專利，並榮獲大陸機械工業科技進步三等獎。