廣東中華老字號 29家年收逾億

2023粵港澳大灣區老字號（文化）博覽會日前在深圳開幕，會中介紹，目前，廣東中華老字號中，百年以上的老店有28家，2022年營業收入過億元的老字號有29家。

中新社報導，本屆老字號博覽會展覽面積達15000平方米，設粵港澳大灣區主題館、老字號成果展示綜合館2大展館，涵蓋餐飲住宿、食品飲料、零售、醫藥健康、工藝美術等多個行業。旨在發揮老字號在推動服務消費擴容提質、釋放居民消費潛力、傳承發展中華優秀傳統文化等方面的積極作用。

廣東省商務廳副廳長何軍當日發布「廣東省中華老字號複核結果」顯示，佛山海天調味食品有限公司、廣東大有食品股份有限公司、廣州白雲山陳李濟藥廠有限公司、廣州採芝林藥業有限公司、廣州王老吉藥業股份有限公司、廣州陶陶居有限公司等通過中華老字號複核。

何軍表示，近年來，廣東高度重視老字號創新發展，在強化政策支撐、建立健全工作機制、搭建交流合作平台、促進展銷推廣方面持續發力。去年印發的《廣東省促進老字號創新發展行動方案（2022—2025）》為老字號的創新發展描繪了路線圖。

廣東省商務廳表示，下一步，廣東將不斷健全推動老字號創新發展的長效機制，推動老字號進街區、進社區、進景區、進平台，鼓勵老字號品牌開設旗艦店、新概念店、體驗店。同時將高標準地建設好老字號展示交流的合作平台，推動廣東老字號優質產品和服務走出去，加大老字號保護力度，進一步鞏固老字號傳統優勢，推動形成新的競爭優勢，把廣東老字號的金字招牌擦得愈來愈亮。