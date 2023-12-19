集微諮詢趙翼：2023年半導體投融資同比明顯下滑、IC設計佔比下降

集微網消息，12月16日，由半導體投資聯盟主辦、愛集微承辦的「2024半導體投資年會暨IC風雲榜頒獎典禮」在北京嘉裡大酒店成功舉辦。

會上，愛集微正式發佈了《2023中國半導體股權投資白皮書》，同時，愛集微諮詢有限公司諮詢業務副總經理趙翼發表了《輕舟已過萬重山——半導體投融資市場已走出穀底？》的主題縯講。

趙翼表示，總體而言，受疫情後經濟未達預期影響。2023年半導體行業投融資情況同比上年度呈現出明顯下滑狀態，融資事件411起，同比下滑17.3%，融資金額818.4億元，同比下滑12.8%。同時，自9月份起，回升勢頭明顯。半導體產業的投資數量恢復至同期水平，11月份略有超越。進入Q3後，半導體產業的投資金額實現連續三個月同比上升，11月增幅達到170%。

據趙翼介紹，2023年半導體投資交易主要集中於IC設計、半導體設備、半導體材料三大領域：其中IC設計領域投資佔據首位、總佔比34%，共發生141起融資；半導體設備和材料融資分列第二、三位，分別發生61起、54起融資；光電器件、三代半、傳感器分列第四、五、六位。與2022同期相比，半導體熱點投資領域前三甲不變，依然是IC設計、半導體設備、半導體材料。元器件的投資熱度明顯上升，毫米波/激光雷達熱度下降明顯。

趙翼表示，相較2022年，2023年半導體投資領域的融資變化呈現出如下特點：IC設計熱度相比上年同期下降明顯；主要領域的投資佔比大體趨同上年；半導體行業投資更趨曏於產業基礎創新。AI算力晶片、車規晶片和數據中心服務器晶片三大應用場景對相關晶片需求進一步提升帶動邏輯晶片賽道熱度持續增高。

在半導體細分賽道方面，衹有設備領域融資數量同比增長27.7%，其他賽道融資事件數量均是下降或者持平。其中：MCU、模擬晶片、微處理器等領域下降幅度較大，分別為-82.6%、-50.7%和-44.4% 。

趙翼簡述了各領域的賽道熱點。半導體設備方面的賽道熱點有先進封裝設備、晶圓傳輸設備等；半導體材料方面有N型矽片製造、光刻膠、高純電子級多晶矽等；邏輯晶片方面有車載晶片、AIoT晶片、AI晶片等；模擬晶片方面有信號鏈晶片、無線充電等晶片和解決方案、高精密信號鏈和集成信號鏈等。

在投資偏好方面，趙翼表示，2023半導體投資主要偏曏於早中期企業，A輪和B輪佔比共計超過58%，A輪中設備領域增長明顯，B輪模擬晶片佔比較高。具體來看，A輪佔比39%，主要涉及設備、材料、邏輯、模擬、傳感器，共計佔比達50%，設備、光電器件佔比提升較高；B輪佔比17%，主要涉及模擬、材料、設備、光電器件、邏輯晶片佔比超50%，模擬晶片佔比提升較高。

在單筆融資金額方面，2023年中國半導體行業單筆融資5億以上融資共23起（2022年32起），其中單筆最高融資金額為135億元（2022年單筆最高80億元）。單筆融資金額主要集中在5億元以下，其中1億以下佔比30.2%（+3.8pcts）、1-3億佔比21.7%（-4.1pcts）、3-5億佔比15.4%（-1.9pcts），5億以上佔比5.6%（-0.8pcts）。

最後，趙翼詳細闡述了2023年融資事件的地域分佈，江蘇省（蘇州市）、廣東省（深圳市）、上海市（浦東區）、浙江省（杭州市）是融資事件最多的地區。與去年同期相比，主要省份半導體行業融資數量均有下降，浙江省、四川省、陝西省表現穩定。