機構預估 比亞迪純電車本季將超越特斯拉、領先全球

市場調查機構Counterpoint Research發布最新報告顯示，今年第三季全球乘用純電汽車（BEV）銷量年增29%。值得注意的是，大陸品牌比亞迪汽車（不包括騰勢）已趕上特斯拉，年增68%，目前兩者市佔率均為17%，比亞迪相較去年同期增加4個百分點，預計將在第四季超越特斯拉，領先全球。

報告指出，中國大陸依然是全球最大的純電汽車市場，但因為經濟前景疲軟和價格競爭激烈等因素，導致第三季純電汽車銷量僅增長11%，低於全球平均水平。雖然如此，大陸純電車品牌在海外銷售超13萬輛純電動車，與2022年第三季相比增長4倍。

如果就車型來看，全球銷量最高前五的電動車型全由特斯拉與比亞迪包辦，其中比亞迪就有三款入列。第一到五名五款車型分別是：特斯拉的Model Y 、比亞迪的元PLUS、特斯拉的Model3、比亞迪的海豚、比亞迪的海鷗。

該機構高級分析師Soumen Mandal表示，中國大陸仍佔全球純電動汽車市場的58%，美國約佔12%。德國是第三大純電動汽車市場，年增長率也超過 60%。而由於價格合理的選擇，印度和東南亞等新興經濟體的純電動汽車採用率也在上升，2023全年美國市場大幅擴張。

此前，集邦諮詢在1日發布純電車統計數據顯示，第三季BEV前十大品牌中，特斯拉與比亞迪的銷量差異不到千輛，如果將比亞迪集團的另一品牌騰勢（比亞迪和德商戴姆勒大中華區投資公司於2010年合資成立）的銷量納入計算則超越特斯拉。

集邦諮詢分析，比亞迪產品線多元、價格帶廣，有助於比亞迪向一、二線城市以外的市場擴張；特斯拉雖不斷降價，但其價格帶仍以一、二線城市為主要客群，造就比亞迪和特斯拉兩者在定位上的差異，從而導致造銷量差距持續縮小。