中國每周工作48.9小時 網民：底層勞動者有沒有權益？

（德國之聲中文網）中國國家統計局近日發布11月失業率情況時，提到全國企業就業人員周平均工作時間為48.9小時。這一數字平均到每周五天工作的話，相當於每天9.78小時。如此長的工時，也引起網民的討論。

在《新京報》的微博帖子下，不少網友評論認為，這一數字還太少。"這還不算隱形工作時間"，一位網友說道。"早八晚八打工人在此"，另一位網友說。

在《界面新聞》的微博帖子下面，有網友列舉自己的工作時間："50個小時的路過"，"60個小時的路過"，"65個小時的路過"。不過也有少數網友寫道，自己只工作"35個小時"，"40個小時不到"。

不少網友對於國家統計局公布的數字是否明顯違反了勞動法，提出了疑問。有網友引用中國《勞動法》中"每日工作時間不超過八小時、平均每周工作時間不超過四十四小時"的工時制度規定，認為勞動法"形同虛設"。

不過，中國《勞動法》也對加班另有條款：用人單位由於生產經營需要，經與工會和勞動者協商後可以延長工作時間，一般每日不得超過一小時；因特殊原因需要延長工作時間的，在保障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過三小時，但是每月不得超過三十六小時。

這意味著什麼呢？中國《勞動報》2022年8月就曾關注過工作時長的問題。當時，中國國家統計局公布的周平均工作時間已達48小時。該報寫道，這"幾乎已經頂到了《勞動法》規定的上限"。

據中國媒體報道，自2003年有統計數據以來，周平均工作時間基本一直在45小時以上，最近十年來則幾乎一直在46個小時以上。近兩年則達到47小時以上，--因疫情封城期間除外。

"誰能替工人階級說句話？"

不少網友希望有關工作時間的統計數據能按行業區分，比如建築業，或者IT業。有人提出疑問說，工作時間的數據"被國有企業平均了，但還是很長"。有網友提出，比如"滴滴"打車司機或者外賣快遞員，工作時間尤其長。

有網友說，這一數字顯示，"基本上都是單休"。工人階級當家作主的社會主義國家，"誰能替工人階級說句話？"

有網友表示，自己是某外賣公司快遞員，公司要求強制9小時工作制。他表示，自己試圖與站點領導詢問此事，但受到冷嘲熱諷。他問道：難道我們作為社會底層的工作者，就沒有法律的保護？

也有網友在微博上發帖說："職場的朋友有多累？不過如果你抱怨，後面就可能沖上來一堆人。所以，也沒什麼好抱怨的，只能苦中作樂。"

與此同時，此次中國國家統計局也公布了11月城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。這一數字也引發一些網友的質疑，認為"為什麼一直是5%？"是不是"領導希望看到的目標"？

有網友直言自己處於"失業中"。即便企業就業人員周平均工作時長達48.9小時，仍有網友以哭泣表情寫道："真羨慕那周平均同志，我就是那5.0%。"

（綜合報道）

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