漳州龍海區 200閩台專家共論月港

第二屆月港海絲文化學術研討會暨2023年度福建省閩南文化研究會年會16日至17日在福建漳州市龍海區舉行，二百餘位閩台專家學者齊聚一堂，發表主旨報告、開展交流探討，內容涵蓋月港與大航海時代的中外貿易；月港與海絲文化的傳承、發展；閩南文化與兩岸融合發展、閩南文化與閩台社會變遷等。

中新社報導，漳州月港是明代中晚期中國唯一合法的出海貿易港口，是海上絲綢之路的重要節點和大航海時代中外人員往來的重要樞紐。繁盛時期，月港連通著東南亞、西亞、拉美、歐洲等47個國家和地區，成為連通世界各國的大月港和雲集天下海商、促進東西交融的閩南一大都會。

福建省閩南文化研究會會長林曉峰表示，漳州月港在明朝隆慶元年開洋，除推動閩南人移民海外，還推動閩南人遷居台灣，促進台灣島的初步開發，加強了台灣與大陸的經濟文化聯繫。

中國國民黨前代理主席林政則通過視頻致辭，他充分肯定明朝大月港大航海時期對閩台經貿文化交流所發揮的積極作用。

他希望繼續弘揚閩南優秀傳統文化、深化兩岸文化交流、推動兩岸關係和平發展，促進兩岸閩南籍同胞及全球閩南籍僑胞的友愛團結。