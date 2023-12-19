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泉州石獅市 30國齊聚海絲品博會

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第九屆中國（泉州）海上絲綢之路國際品牌博覽會15日至17日在福建泉州石獅市舉行，吸引來自馬來西亞、韓國、日本、巴基斯坦、印度、阿富汗等近30個國家和地區的200餘家企業參展。

中新社報導，本屆海絲品博會展館規畫突出「海絲印象」、「海絲國際」、「海絲中國」三大主題，設置了海絲印象主題展區、海絲國家主題展區、國際精品主題展區、八閩傳統展區、宋元海絲展區、跨境電商主題展區等10個展區。 　　

境外館一直是海絲品博會的特色與優勢。在國際精品主題展區，羊毛毯、玉雕、首飾、特色零食、酒品飲料等商品令人目不暇接，來自全球多個國家和地區的企業展示著各自的品牌產品。

第一次來石獅的杜拜客商阿拉丁帶來了迪拜手工羊毛毯、玻璃燈、香薰等，他幽默地稱自己的燈具是「阿拉丁神燈」。「相信我們精美的工藝品會讓中國人喜歡，也希望在這次展會上積累更多中國客戶」。阿拉丁說。

今年是大陸共建「一帶一路」倡議提出十周年，作為海上絲綢之路的重要節點之一，石獅市一直是拓展絲路合作的先行者。十年來，石獅先後開通共建「一帶一路」外貿航線18條，完成市場採購貿易試點出口超1700億元人民幣，引進外資項目超2000個。  

馬來西亞 一帶一路 品牌

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