陸商務部：鼓勵外貿企業轉內銷 也鼓勵內貿企業做外貿

大陸國務院辦公廳近日印發《關於加速內外貿一體化發展的若干措施》通知。對此，大陸商務部副部長盛秋平表示，要幫助企業「兩條腿」走路，既鼓勵外貿企業轉內銷，也鼓勵內貿企業做外貿。

據澎湃新聞報導，12月18日，大陸國務院新聞辦加速內外貿一體化發展國務院政策例行吹風會。談及上述措施分別提出支持外貿企業拓展大陸國內市場、支持內貿企業拓展國際市場的考慮時，盛秋平表示，對內外貿一體化的理解，是要堅持「一體化」發展，幫助企業「兩條腿」走路。既要開拓國內市場，也要開拓國際市場，既鼓勵外貿企業轉內銷，也鼓勵內貿企業做外貿。

盛秋平提到，內外貿「一體化」工作的重要目標，是透過完善體制機制、建構共通性平台、優化公共服務，提升企業內外貿「一體化」的發展能力，要讓企業可以根據市場情勢的變化，在海內外兩個市場間順滑切換。

報導指出，從此次公告的措施可見，其內容強調的也是支持企業開拓海內與海外兩個市場。既有支持外貿企業拓展國內市場，支持優質外貿產品進電商平台、進商場超市、進商圈步行街、進工廠折扣店、進商品交易市場。也有支持外貿企業拓展國際市場，發揮市場採購、跨國電商及海外倉等外貿新業態新模式的作用，協助企業開啟更廣大的發展空間。

此外，措施也指出，在發展展會、商品交易市場等平台交流的對接作用。盛秋平對此表示，「如大家所熟知的中國進出口商品交易會（廣交會），從去年開始到今年四屆廣交會中，有近半數線上產品和展品加註了『可內銷』的標識」。廣交會對境內採購商也開放，每屆廣交會有數千名來自全國的商超百貨、零售連鎖等頭部企業參會，讓廣大內貿、外貿企業在同一個平台上交流對接、深化合作，促進內外貿企業加速融合、一體化發展。