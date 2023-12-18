山西普降大雪 五台山靈應寺冰封後宛如仙境

山西全省近日普降大雪，一則五台山靈應寺整個被皚皚白雪覆蓋的影片這兩天在大陸廣為流傳，鏡頭下靈應寺的廟門、香爐、欄杆一片雪白，宛如仙境。

靈應寺始建於隋代，位於五台山北台頂。北台頂海拔3,058公尺，是五台山諸峰中的最高峰，也是中國華北地區的最高點，有「華北屋脊」之稱。

大陸中央氣象台18日6時則繼續發布低溫黃色預警，未來五天，中國大陸大部分地區氣溫仍持續偏低。預計18日8時至21日8時，新疆北部、西北地區中東部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部、貴州等地部分地區最低溫將較歷史同期偏低5℃以上。