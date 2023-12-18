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經部：我開放逾3千項陸商品

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨天表示，自從兩岸加入世貿組織（ＷＴＯ）以來，台灣開放了超過三千項中國大陸商品，沒有限制愈來愈多，兩岸早已形成互惠互利的供應鏈，這廿年台灣自大陸進口也成長了七點七倍，兩岸既同屬ＷＴＯ會員，貿易問題可循ＷＴＯ規範及機制處理，我方願與中方依循ＷＴＯ規範、在ＷＴＯ架構下協商，處理雙方貿易爭議問題。

經濟部也呼籲在野黨共同表達同一看法，在國內民意團結下，請中方到世貿機制處理貿易爭端的呼籲會更有力道。

經濟部指出，兩岸均在二○○一年十一月ＷＴＯ杜哈部長會議通過入會案，之後因各自國內批准程序不同，正式成為ＷＴＯ會員的日期相差廿天。大陸在ＷＴＯ部長會議通過入會案後，當場批准入會協議，但仍需經過卅天才能成為會員；同屆部長會議通過我案時，大陸還不是會員，因此兩岸當時無法依據ＷＴＯ規定，就彼此的貿易體制及措施進行協商。

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