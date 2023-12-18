台企融資難 江西助搭橋

10月中旬至12月中旬，江西開展了2023年服務台企大走訪活動；台企普遍反映存在融資難、融資貴等問題。面對發展瓶頸，如何提升台企「安全感」？江西省台辦會同江西省地方金融監管局，日前召開銀企對接會，邀請了台資銀行及金融租賃公司等16家金融機構負責人參加對接會，搭建台企與金融機構直接溝通交流平台。

江西省台辦主任張鋒表示，江西將繼續秉持「兩岸一家親」理念，率先同台商台企分享江西發展機遇，落實落細各項惠台惠企政策，攜手省內省外金融機構協力化解融資難題，助力台商台企加快發展。

江西省地方金融監管局局長許忠華表示，「江西省金融監管局將在金融支持上傾斜、在合作對接上深化、在上市融資上賦能，進一步幫助台企拓寬融資渠道。」希望各金融機構精準對接台企需求，加大授信支持力度，積極幫助台企融資。

據介紹，江西在金融支援上加大傾斜，為台企提供一攬子的金融服務。如江西建行累計為台資企業授信超6.38億元人民幣，給予匯款手續費減免、結售彙點差優惠、保函手續費減免等系列優惠政策；江西農行為南昌光群雷射科技有限公司鐳射全息防偽材料生產專案固定資產貸款1.8億元；九江銀行為10餘家台企提供授信8100萬元等。

江西將在合作對接上深化，召開多種形式的產融對接會，暢通產融對接渠道。此次對接會前期，江西省台辦收集了20家台企共5.03億元融資需求，已印發給各金融機構對接。

活動現場，台資及江西省內銀行和上交所共計16家金融機構負責人與23家省內台資企業代表進行了交流，達成一批合作意向，台商反響良好。