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兩岸微流行／陸邀全球研究人造太陽

聯合報／ 記者廖士鋒
大陸核聚變人造太陽「中國環流三號」宣布向全世界開放。圖／取自微信
大陸核聚變人造太陽「中國環流三號」宣布向全世界開放。圖／取自微信

大陸近年開展許多新能源研究，其中技術要求極高、堪稱是「人造太陽」的可控核聚變技術受關注。近日大陸宣布，將「中國環流三號」向全球開放，尋求達成這項能源技術的夢想

中核集團核工業西南物理研究院發布，日前與國際熱核聚變實驗堆ITER總部簽署協議，宣布中國環流三號向全球開放，邀科學家共同追逐「人造太陽」能源夢想。

據發布，多年來核工業西南物理研究院深度參與ITER關鍵組件研製並累積自身基礎，由於兩個實驗原理相通，中國環流三號的開放，既可針對ITER組織關心的關鍵技術問題進行集中研究，也可提高大陸研發能力和增進人才培養。

國際熱核聚變實驗堆ITER是全世界最大的「人造太陽」項目，位於四川成都的中國環流三號，則是大陸目前設計參數最高、規模最大的核聚變裝置，也被稱為大陸新一代「人造太陽」。二○二○年底，中國環流三號建成並首次放電。

今年八月，中國環流三號成功實現一百萬安培等離子體電流下的高約束運行模式，突破等離子體大電流高約束模式運行控制、高功率加熱系統注入耦合、先進偏濾器位形控制等關鍵技術難題。日前官方宣布中國環流三號裝置繼續開展高性能等離子體物理研究。（廖士鋒）

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