大陸財管平台海銀系爆雷

俗稱「海銀系」大陸第三大財管平台海銀控股日前晚間突發公告稱，公司之前分銷的某些資產管理產品出現延期兌付的贖回問題。此前，海銀財富股價已連日大跌。招股書顯示，該公司自稱為「大陸國內最大的房地產固定收益產品提供商」。這或為繼「中植系」爆雷之後，大陸又一家財管公司因涉房地產業務發生兌付危機。

公開資料顯示，中植系管理的資產規模約人民幣1兆元，而海銀系管理資產規模則約人民幣800億元（約新台幣3,520億元）。

而海銀控股爆雷，綜合大陸輿論分析有兩種說法：一是海銀財富產品投資多涉及恒大、融創等知名房企，市場消息稱，其地產債務產品達到人民幣30億元（約新台幣132億元）之多。隨著大陸房企陷入債務風暴，也因而受到波及；另一說法則為與海銀控股關聯的白酒企業上海貴酒（岩石股份）經營狀況惡化、股價下跌有關。

公告指出，該公司代銷部分資管產品出現贖回問題，這些產品管理人無法與相關客戶達成延期兌付的協議。目前海銀已成立特別調查委員會進行調查。海銀財富表示，雖然公司只是分銷商，但客戶要求由海銀控股負責償還相關款項。

近期大陸社交平台上流傳海銀財富出現問題的消息，同時15日傳出署名海銀控股董事長韓宏偉發出致客戶信，內容提及將「維護客戶和員工的利益，堅決負責到底」。

鈦媒體引述海銀財富在職員工說法指出，「當前部分產品確實出現了延期兌付，我本人也投資購買了本公司產品，同樣出現了延期」該名員工並稱，目前也不知道什麼時候能兌付。

海銀財富前身公司成立於2006年，中間幾度更名，於2010年涉入財務管理業務，並在2021年3月於美國那斯達克上市，成為大陸第二家赴美上市的第三方財富管理公司。服務客群為高淨值客戶，大部分投資金額在人民幣數百萬元至千餘萬元不等。其中，房地產業務為主力，2020財年私募房地產產品收入占比高達88.8%。

海銀財富的2023年財報（2022年7月至2023年6月30日）顯示，報告期內海銀控股淨收入人民幣20.9億元，年增7.7%；淨利潤人民幣1.2億元，年減49%。該公司在大陸全國91個城市擁有185個財富管理中心，1,749名理財師，客戶總數達15.3萬人，活躍客戶4萬6,627名。