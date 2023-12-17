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華為黑科技充電車來了 預計量產之後外觀將走「可愛」路線
華為又有黑科技將橫空出世，華為充電車（或稱行動充電機器人）日前出現在大陸國家知識產權局中國專利公布公告中，華為技術有限公司申請的「充電車」外觀設計專利獲授權。
從外觀來看，這款充電車採用了非常圓潤流暢的造型，預計其量產之後的外觀將走「可愛」路線。該車將配備直流、交流充電槍，位於電子交互螢幕下方的收納箱內兩側。
整車不同部位配有大量超聲波雷達，而從車頂的構造來看，該車還有望配備雷射雷達，並支持華為智慧駕駛功能。該車將配備一塊交互螢幕，位於車頂正中間的位置。
華為充電車外觀專利獲授權，雖然專利中沒有提到該車的配置情況，但從外觀來看，應該是無人駕駛的充電車，並配備兩支充電槍，至於可以提供幾輛車的充電額度，要視電池容量而定。
綜合陸媒報導，這類充電車（或稱行動充電機器人）在其它業者已經有投入使用的案例。例如今年中秋、十一長假期間，大陸國網武漢供電公司在漢口火車站、新能源汽車充電站、服務區等地投放「智慧移動儲能充電樁」，其總功率 60kW，儲能滿載電量 184kWh，可選 60kW 快充、7kW 慢充，滿電狀態下可為 5-6 輛新能源汽車補充 80% 電量。
此外，五菱工業旗下也擁有一款移動儲能充電車，是五菱工業專用車事業部與柳州摩菱科技聯合開發的新一代產品，具備 L4 級智慧駕駛功能，可滿足國標及歐標快充，滿電狀態下可滿足 3-4 輛新能源汽車充電需求。
以華為的科技實力來看，要研發出一輛全自動駕駛的充電車並不難，以往開電動車的駕駛人要尋找充電樁來充電，充電車出來後，可望變成是充電車自動去找電動車充電，尤其高速公路連假期間大量湧入電動車，自動充電車可望解決駕駛人的里程焦慮問題。
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