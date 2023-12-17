陸官媒談經濟形勢：更深入思考風險、更充分估計困難

針對日前召開的中共中央經濟工作會議，大陸官媒「經濟日報」17日發文表示，要把風險思考得更深入，把困難估計得更充分，絕不犯戰略性、顛覆性錯誤。高度警惕「黑天鵝」事件，隨時防範「灰犀牛」事件。在統籌地方債務風險化解與穩定發展，經濟大省要真正挑起大樑，為穩定大陸經濟做出更大貢獻。

該報評論員在文章中寫到，發展與安全相互交織、密不可分，相輔相成、互為條件，任何時候都不能偏廢。若安全基礎不牢，發展的大廈就會地動山搖；若發展難以為繼，安全的保障也就無從談起。這關係著國家興旺發達長治久安、經濟社會繁榮穩定，一刻也輕視不得、大意不得。

文章提到，現實的複雜挑戰考驗著大陸統籌高品質發展和高水準安全的能力。當前的發展穩定任務艱鉅繁重，不少深層矛盾躲不開、繞不過，各類風險挑戰不斷累積，國際政治經濟環境不利因素增加。為確保中國式現代化順利推進，就必須既堅持高品質發展這個新時代的「硬道理」，又保證高水準安全這個頭等大事，努力實現更高品質、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展，以改革發展的確定性來應對外在變化的不確定性。

評論員指，此次中央經濟工作會議已明確部署明年的工作重點，包括統籌化解大陸房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線等一系列緊扣關鍵問題，要求將發展和安全兩個目標有機融合，拿出高招實招，將工作踩在點子上、抓到要害處，打好防範化解風險的有準備之戰。

文章強調，過程中「安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂」。即是在取得成績時，也要如履薄冰的謹慎、居安思危的憂患。要把風險思考得更深入，把困難估計得更充分，絕不犯戰略性、顛覆性錯誤。要「下好先手棋，打好主動仗」，高度警惕「黑天鵝」事件，隨時防範「灰犀牛」事件。而為統籌好地方債務風險化解與穩定發展，經濟大省要真正挑起大樑，為穩定全國經濟做出更大貢獻。