陸推3大工程 房產政策「再定位」

中共今年底的中央經濟、金融工作會議不約而同將房地產視為重點議題，宏觀經濟學家、上海財經大學校長劉元春指出，明年大陸房地產政策有一個「再定位」，透過「多管齊下」方式達成穩經濟、控風險。他預估，隨著「三大工程」的全面啟動，明年房地產投資的年增率可能會擺脫負成長。

中共中央金融工作會議、中央經濟工作會議分別於十月底、十二月中旬召開，兩場會議都要求，要一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等三大工程。

劉元春近日接受陸媒「觀察者網」專訪時解讀，房地產成為會議重點，顯示穩房產仍是穩健經濟的重點，也是控風險的核心。不過明年對房地產的調控在思路上出現了一些變化。

第一，高度重視房地產的流動性。

劉元春指出，會議強調滿足房企融資需求，是因房地產開發投資企業的相對穩定是市場預期穩定的前提，任何一個企業發生「爆雷」，都會導致需求端的市民對「保交樓」的可持續性產生疑慮。

第二，房地產市場必須按照法治化、市場化原則出清，特別是對於那些由於違法違規導致資不抵債、失去經營能力的企業，「當破則破」，不能簡單地「保」 。

第三，要在需求端發力。劉元春強調，房地產市場的解套「最終一定體現在需求端」，以及房地產企業自身「造血功能」的恢復，因此要全面解除以往房地產需求的各種限制政策。

第四，政府端需要來補缺口。劉元春預估，隨著「三大工程」的全面啟動，明年房地產投資的年增率可能會擺脫負成長的狀況，從而起到穩定作用。

除了房市承壓，大陸當前經濟還面臨社會預期弱，而有內需與投資不足的窘境。劉元春指出，明年「消費修復要讓位給消費擴張」，透過將收入上的消費轉化成支付能力，以及以新供給創造新需求方式，充分激發消費的潛能。

他認為，數位、綠色、健康消費應該是消費升級、消費擴展的重點方向，還需要積極培育智慧家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費成長點。也要聚焦於大宗消費，如新能源車、電子產品等。