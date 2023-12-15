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陸跨境貿易投資開放試點 擴大至北上粵蘇浙瓊6地

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家外匯管理局15日宣布，擴大實施跨境貿易投資高水準開放政策試點至上海市、江蘇省、廣東省、北京市、浙江省、海南省等6省市。圖為去年先行試點的上海自貿區臨港新片區。（新華社）
大陸國家外匯管理局15日宣布，擴大實施跨境貿易投資高水準開放政策試點至上海市、江蘇省、廣東省、北京市、浙江省、海南省等6省市。圖為去年先行試點的上海自貿區臨港新片區。（新華社）

面對低迷的經濟情勢，大陸正積極擴大開放以吸引外資。大陸國家外匯管理局15日宣布，為進一步促進跨境貿易投資便利化，決定擴大實施跨境貿易投資高水準開放政策試點至上海市、江蘇省、廣東省、北京市、浙江省、海南省等6省市。

澎湃新聞報導，外匯局15日發布「關於擴大跨境貿易投資高水準開放試點的通知」，宣布在上海市、江蘇省、廣東省（含深圳市）、北京市、浙江省（含寧波市） 、海南省全域等地區，擴大實施跨境貿易投資高水準開放政策試點。

外匯局指出，去年在上海自由貿易區臨港新片區、廣東省自由貿易試驗區南沙新區片區、海南自由貿易港洋浦經濟開發區、浙江省寧波市北崙區等4區進行跨境貿易投資開放試點以來，試辦成效良好，在有效防控風險的同時，有力促進了試點區域涉外經濟發展。因此決定複製推廣前期試點效果良好的外匯便利化政策措施，並擴大至6省市實施。

此次試點政策共8項，其中，經常項目政策措施5項，包括便利經常項目外匯資金收付、支持新型國際貿易結算、擴大貿易收支軋差淨額結算範圍、特殊退匯免登記、優化服務貿易代墊或分攤業務管理等。

資本項目政策措施3項，包括外商投資企業境內再投資免登記、融資租賃母子公司共享外債額度，以及外債、境外上市等資本項目外匯登記由銀行直接辦理等。試點地區的外匯分局將進一步制定實施細則，推動銀行和企業合規開展業務。

通知最後指出，試點地區的外匯分局將進一步制定實施細則，推動銀行和企業合規開展業務。並強調，試點地區應密切追蹤各項試點業務開展情況，即時監測分析跨境資金異常流動的特徵和問題，定期或不定期進行風險評估，有效防範化解跨境資金異常流動風險，維護外匯市場秩序。

大陸外匯局資本項目管理司司長蕭勝4月便已表示，今年將有序擴大跨境貿易投資高水平開放相關政策試點。中共中央10月底召開金融工作會議時也提出，堅持「引進來」和「走出去」並重，穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本赴大陸展業興業。

外匯 廣東 自由貿易

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