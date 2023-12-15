陸稱11月經濟持續回升向好 發展有利條件強於不利因素

大陸國務院新聞辦公室15日上午舉行11月國民經濟運作舉行發表會，大陸國家統計局新聞發言人劉愛華表示，11月國民經濟持續「回升向好」，但也面臨外部環境複雜、內需不足、社會預期偏弱，部分領域風險隱患仍多的情況，只是綜合來看，大陸「發展面臨的有利條件強於不利因素」。

綜觀11月經濟數據，工業、服務業方面，劉愛華指出，大陸11月全國規模以上工業增加價值年增6.6%，較上月加快2個百分點。全國服務業生產指數年增9.3%，較上月加快1.6個百分點。顯示工業生產恢復加快，服務業較快成長。

消費與投資方面，她提到，大陸11月社會消費品零售總額4.25兆元（人民幣，下同），年增10.1%，較上月加快2.5個百分點。今年前11月，服務零售額年增19.5%，較今年前10月加快0.5個百分點；全國固定資產投資（不含農戶）46兆元人民幣，年增2.9%，與前10月持平。顯示市場銷售增勢較好，固定資產投資平穩成長。

外貿方面，劉愛華又指，11月貨物進出口總額3.7兆元，年增1.2%，較上月加快0.3個百分點。進出口相抵，貿易順差4,908億元。今年前11月貨物進出口總額近38兆元，較去年同期持平。顯示貨物進出口年增，貿易結構繼續優化。

農業方面，劉愛華表示，大陸全年全國糧食總產量近1.4兆斤，較前一年增加177.6億斤，增加1.3%，連續9年穩定在1.3兆斤以上，且產糧食產量再創新高。秋冬播順利推進，基本實現適期播種，冬小麥播種面積維持穩定，長勢整體較好。

她還提到，11月全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平；31個大城市城鎮調查失業率為5%。全國居民消費價格指數（CPI）較去年同期下降0.5%，較上季下降0.5%。顯示就業形勢總體穩定，市場物價下降。

劉愛華強調，總的來看，11月隨著各項宏觀政策發力顯效，工業、服務業、消費、出口這些指標都在持續改善，國民經濟持續回升向好。

但她坦言，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求不足，部分行業產能過剩，社會預期偏弱，部分領域風險隱患仍然較多。但綜合來看，「大陸發展面臨的有利條件強於不利因素」。

劉愛華說，下階段，要全面貫徹中央經濟工作會議精神，高質量落實黨中央對經濟工作的重大決策部署，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。