陸11月失業率持平5% 青年失業調查方法仍在調整中

大陸國家統計局今（15）日公布，大陸11月全國城鎮調查失業率為5%，已連續3個月持平；而以「統計工作需要不斷完善」為由，從8月起便暫停公告的青年失業率，仍未調整完畢，當局依舊暫停發布相關數字，但強調相關部門都在不斷健全促進大學畢業生等青年就業工作長效機制。

大陸國務院新聞辦公室15日上午舉行11月國民經濟運作舉行發表會，大陸國家統計局新聞發言人劉愛華於會上說明了11月的就業情況。

劉愛華表示，今年以來，在穩就業各項政策措施的持續作用下，隨著經濟運作持續恢復，服務業特別是接觸型聚集型服務業較快恢復，就業空間得到有效拓展，就業情勢總體穩定。

據國家統計局數據，大陸11月全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平，較上年同期下降0.7個百分點，連續3個月維持在5%的水準。今年前11月份大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，較上年同期低0.4個百分點。

劉愛華指出，數據呈現全國城鎮調查失業率保持穩定，代表大陸整體就業情勢較平穩，且持續改善。

劉愛華還說，大陸11月外來農業戶籍勞動力城鎮調查失業率為4.4%，較上月下降0.2個百分點，處於近年來較低水準，顯示農民工就業持續改善。另外，大陸11月31個大城市城鎮調查失業率為5%，與上月持平，較去年同期低1.7個百分點，數據呈現穩定特點。

而面對媒體關切年輕人的就業狀況，以及新的青年失業率統計方法是否研究完成，劉愛華表示，目前國家統計局正在對青年失業率相關方法制度進行完善，待相關統計工作進一步完善之後，將適時發布有關情況。

她也提到，近年來大陸高校畢業生規模持續增加，促進就業任務比較繁重。相關部門在不斷健全促進大學畢業生等青年就業工作長效機制，更能促進大學畢業生等青年的就業，並加速建立與現代化產業體系相適應的勞工大軍。

劉愛華強調，儘管就業結構矛盾仍然存在，但促進就業穩定的有利條件也不斷累積增加。下階段將更加突顯就業優先導向，繼續落實就業各項舉措，多通路拓展就業空間，強化職業技能培訓，優化就業服務，確保重點群體就業穩定，不斷鞏固就業穩定形勢。

據大陸人社部上周消息，大陸明年高校（大學）畢業生規模估達1,179萬人，要比今年增加21萬人，再創新高。有分析認為，這將對當前已相當嚴峻的青年就業市場帶來衝擊。

今年6月，大陸16至24歲青年失業率已升至創新高的21.3%，有分析認為實際數據可能接近50%。