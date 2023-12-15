上海推房市新政 多個銷售處24小時通宵營業

為刺激市場需求，繼「認房不認貸」之後，上海房地產市場再添救市新政。12月14日晚，上海宣布，為更好滿足居民剛性和改善性住房需求，實施優化房屋信貸政策及調整普通住房標準。此後，普通住房標準不再看總價、首套房首付比例下降至最低三成，且首套、二套房利率全線下降。陸媒指，有消費者在新政當晚簽約，且多間銷售處改成24小時不打烊。

據澎湃新聞報導，在新政推出後，發現有上海房企已即時宣布旗下多個銷售處通宵營業，一房企專案售樓處工作人員亦稱接到「24小時待命」的通知。其中，一房仲業者透露，其內部在第一時間解讀房市新政，了解置換新客戶動向，並採取新的拓客措施，但效果還得看市場反應。不過，「據對系統庫存房源統計，新政推出後，87%的房源是能夠馬上從非普通住宅變成普通住宅的」。這也顯示這部分房源在交易時可直接省去增值稅，能有效降低房屋交易成本。

報導指，二手樓方面亦受惠於放寬普宅標準，有一浦東仲介即在當日取得成交。該房源價格在1,300萬元（人民幣，下同）左右，而客戶的心理價位則在1,200萬元，對於100多萬元的價差該筆交易一直未能促成。而在新政推出後，原70多萬元的稅費直接省去，經過近3小談判，雙方於當晚23時協商成功並簽約。

然而，報導稱，實際從多家門市情況看，當晚簽約的案例並不多見，多數房中均在和業主電話溝通的階段。有業者透露，因政策是剛推出，主要是先和消費者保持溝通，傳達政策利好，建議積極入市的概念。現階段主動諮詢的，基本是前期有需求的。

中指研究院市場研究總監陳文靜提到，上海優化房地產政策包括降首付、降利率及優化普宅認定標準等，大幅降低居民置業門檻和購房成本，政策力度較大，且基本一步到位。同日，北京也發出相關政策，其認為，北京、上海在中央經濟工作會議之後，較快實施房地產優化政策，也體現出政府希望透過政策的「進」促市場的「穩」的意圖。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進則表示，上海因城施策用好政策「工具箱」，說明重視和支持合理住房消費需求的釋放。而此次上海圍繞首付比例、房貸利率、普通住房標準等優化政策，進一步降低房貸成本和稅金負擔。此類政策推出，有利於增強市場信心，對穩定市場預期也將發揮正面作用。

上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市規劃資源局、市財政局、市稅務局於14日聯合印發《關於調整本市普通住房標準的通知》，宣布自15日起調整上海市普通住房標準。依新政，可以享有優惠政策的普通住房，應同時滿足：一五層以上（含五層）的多高層住房，以及不足五層的老式公寓、新式裡弄、舊式裡弄等；二單套房屋建築面積在144平方公尺以下（含144平方公尺）。

同時，為了推廣「五個新城」及南北轉型重點區域發展，在上海自貿區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區全域實施差異化政策，二套房屋商業性個人房屋貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點，最低首付款比例調整為不低於40%。