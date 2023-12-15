調查結果提前出爐 陸商務部認定台灣「構成貿易壁壘」

大陸商務部原訂於總統大選前一日公布的「對台貿易壁壘調查」結果15日提前出爐，商務部15日上午9時透過官網發布公告表示，台灣對大陸存在違反「對外貿易壁壘調查規則」，構成貿易壁壘。

大陸商務部15日上午發布「2023年第54號商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告」。

公告表示，「台灣透過相關法規對大陸產品實施禁止進口制度」，主要包含透過「兩岸條例」、「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」、「大陸物品之輸入管理規定」等法規，禁止進口大陸產品。

公告還指出，「台灣禁止進口大陸產品的數量龐大，且近年來呈現擴大趨勢」。根據台灣經濟主管部門對外公佈的「大陸物品不准許輸入項目匯總表」，調查的2,509項商品廣泛涉及世界海關組織《商品名稱及編碼協調制度》97個稅則章別中的61個，佔稅則章別全部貨物的2成。其中有1,423項是台灣加入世貿組織（WTO）後採取措施禁止進口的貨物。

公告還指出，「台灣禁止進口大陸產品的具體實施程序不公開不透明，相關受影響企業缺乏參與機會和救濟管道」。一是禁止進口產品清單制定過程不透明；二是相關企業表示無法對禁止進口產品清單提出評論意見；三是參與調查的企業表示不了解相關產品被列入禁止進口產品清單的具體理由；四是參與調查的絕大多數企業表示在禁止進口產品清單生效後，企業缺乏相關救濟管道。

公告還指出，「世貿組織秘書處報告多次對台灣相關措施表達關注，但其未修改措施也未完整履行通報義務」。公告表示，世貿組織分別於2006年、2010年、2014年、2018年、2023年對台灣進行5次貿易政策審議，且都注意到台灣對大陸部分產品實施進口禁令。

公告還指出，「大陸透過『海峽兩岸經濟合作框架協議』（ECFA）長期惠台讓利，台灣地區卻未實質減少對大陸的貿易限制」，截至2022年底，從關稅減讓情況來看，台灣獲益是大陸的約8.8倍。

公告表示，台灣未能履行ECFA第二條規定的「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的義務，對ECFA目標的實現造成了嚴重影響。

大陸商務部表示，被調查措施確實對大陸產品進入台灣市場造成阻礙或限制，也對大陸產品在台灣地區市場的競爭力造成損害，更對兩岸產業鏈供應鏈交流合作造成影響。

從涉及領域來看，大陸蔬菜產品因被調查措施每年喪失的潛在出口額約25億美元；大陸陶瓷磚產品、因被調查措施喪失的潛在出口金額超過2,000萬美元。五礦工化產品受限於被調查措施，無法對台灣出口；台灣對其他地區進口硅晶圓實施零關稅，對大陸實施進口；農藥和橡膠製品等石化產品也受到一定影響。而機電產品方面，是台灣對大陸貿易順差的最大來源，被調查措施禁止多項民用、工業用機電產品進入台灣市場。

大陸商務部今年4月12日應中國食品土畜進出口商會、中國五礦工進出口商會及中國紡織品進出口商會申請，根據有關規定，決定就台灣制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查，並在10月9日因案件情況複雜，將調查的期限延長3個月至明年1月12日。此舉也被視為大陸試圖左右台灣總統大選的舉措。