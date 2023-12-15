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陸西南油氣田 年產首跨400億立方米

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國石油西南油氣田公司表示，西南油氣田年產天然氣量當日9時突破400億立方米，標誌著中國西南地區首個年產400億立方米大氣區正式建成。

中新社報導，西南油氣田公司執行董事、黨委書記何驍表示，今年以來該公司聚焦常規氣、頁岩氣、緻密氣三大領域，天然氣產量持續上升，其中，常規氣年產量達到251億立方米，頁岩氣年標定生產能力135億立方米，緻密氣年產量突破40億立方米。 　　

西南油氣田公司今年共投產新井340餘口，建成年產能超百億立方米，先後鑽獲30餘口百萬立方米高產氣井，實現了儲量向產量的快速轉化。 　

西南油氣田公司2004年建成中國首個百億立方米大氣區，歷時46年；2017年產量跨越200億立方米，歷時13年；2020年建成300億立方米大氣區，僅用3年。

何驍表示，複雜碳酸鹽岩氣藏精細開發、頁岩氣工業化開採等核心技術的不斷突破，鑽井提速和壓裂提產兩大技術的運用，使西南油氣田勘探開發屢獲重大突破。

西南油氣田公司每年生產的天然氣源源不斷南下送往長江沿線城市，北上送往華北地區。數據表明，400億立方米天然氣預計約占全國2023年天然氣產量的五分之一，全國天然氣消費量的11%。根據測算，400億立方米天然氣可以帶動地區生產總值增長3440億元人民幣，創造全產業鏈就業崗位約180萬個。

到2023年底，西南油氣田公司天然氣年產量將達到420億立方米，同比增長9.6%，有望躍升成為中國第三大油氣田。

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