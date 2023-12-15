北京承認經濟問題嚴峻 提解方卻沒亮點

北京當局在本周結束的中央經濟工作會議中強力表態，經濟發展是最大的政治優先事項，將大力推動二○二四年經濟成長。在會議結論中，大陸高層領導人誓言明年將把產業政策作為首要經濟任務，讓希望看到更有力刺激措施提振經濟成長的投資人大失所望。

會議指出，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。完善新型舉國體制，實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，加強質量支撐和標準設定，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

更重要的是大力推進新型工業化，發展數位經濟，加快推動ＡＩ發展。打造生物製造、商業航太、低空經濟等若干戰略性新興產業，開闢量子、生命科學等未來產業新賽道，廣泛應用數位智慧技術、綠色技術，加快傳統產業轉型升級。加強應用基礎研究和前沿研究，強化企業科技創新主體地位。鼓勵發展創業投資、股權投資。

受到華為遭制裁和美國全面封鎖半導體晶片產業衝擊，激發中國大陸在這次會議中一再強調技術自主的重要性。

不過不少專家認為，這些措施聽來相當傳統，沒有多少創新之處。除非出現遠強於預期的促進成長政策，才會引發非常興奮的反應。而且中央經濟工作會議強調支持企業生產高價值產品，而不是試圖刺激消費者支出，這在短期內不太可能顯著推動經濟成長。擴大製造業還可能加劇地緣政治緊張局勢，因為歐盟警告中方不要大舉傾銷市場。

整體來看，中央經濟工作會議延續了中央政治局會議的基本要求。如果單從會議結論的內容來分析，有幾點值得重視。

首先，北京首度承認大陸經濟面臨的問題及嚴重性。「有利條件強於不利因素」的說法，顯示高層認識到當前大陸經濟問題比過去嚴峻。不過，對於關鍵問題的判斷仍顯不足，大陸「有效需求不足」只是表象，但問題遠不只是「社會預期偏弱」，而是整體社會、包括民營企業、外資企業和消費者對國內經濟的信心嚴重不足。

其次，在應對經濟走勢放緩和重點工作方面，中央經濟工作會議並未提出有效的應對之策，或者讓人耳目一新的「政策亮點」。不過客觀來看，對大陸這樣一個已經進入持續放緩「慣性」的大國經濟，並沒有什麼特效藥，也不要期望有短期政策能扭轉局面。

第三，北京中央期待地方政府在明年的經濟工作中有更多創新實踐，希望地方在解決經濟困境中發揮更多作用。強調明年經濟工作在政策實施上要強化協同聯動，放大組合效應。但若經濟工作只侷限在行政界線內，只會愈來愈難成功，因此加強協同與合作變得十分重要。

大陸經濟成長出現趨勢性的下滑已是既成事實；面對大陸經濟強大的慣性，不能寄望一兩次會議、一兩份文件就能扭轉形勢、鼓舞信心。較實際的作法是強調堅持改革開放的道路，堅持市場經濟，減少經濟管制，放寬市場管制，這對加強市場的信心可能更有效。

分析師指出，大陸正處於經濟挑戰的十字路口，一不小心就會重現日本的「失落世代」。首要課題集中在潛在的資產負債表衰退，因此所有人的目光都集中在政府會如何透過財政和貨幣政策、努力避免經濟衰退。