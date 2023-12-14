海基海協聯繫停擺？ 海基會：對岸「已讀」會處理

台灣網路作家羅森在大陸被捕，海基會日前表示已透過兩岸兩會既有管道，發函促請陸方協處，但國台辦發言人朱鳳蓮13日冷回，因海基會不承認「九二共識」，所以與大陸海協會之間的兩會協商目前是中止的。對此，海基會副秘書長兼發言人蔡孟君14日表示，很多事情雖然對岸都說「已讀不回」，可是很多事情已讀後，陸方都會處理。

海基會14日下午舉行背景說明會，蔡孟君於會上作出上述表示。她也坦言，要掌握當事人及協處狀況時，會需要通過「比較間接」的方式。而有必要會透過各種方式幫助羅森家屬，提供如法律見解或赴陸探親等協助。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日證實，台灣網路作家羅森涉嫌「製作、販賣、傳播淫穢物品牟利罪」，相關案件正在「依法辦理中」，但未證實外傳羅森已被重判12年的說法。

蔡孟君表示，家屬上周有與海基會聯繫請求協助，海基會配合家屬訴求，循兩岸兩會既有管道發函促請陸方協處，也表達希望保障當事人權益。後續海基會將配合家屬需求，提供必要協助。至於案件細節，海基會已有掌握，但因保護當事人隱私，沒有進一步訊息可以提供。

不過，國台辦稱兩會聯繫管道已中斷，本報記者關切，目前陸方是否對海基會發函關切羅森一案「已讀不回」？蔡孟君回應，不去就個案探究。但雖然對岸都說已讀不回，可是事實上已讀後，很多事情陸方會處理，儘管他們沒有直接回應。

至於陸方片面宣稱兩岸兩會聯繫機制已中止，是否影響既有海基會業務推動？蔡孟君強調，因陸配返鄉探親需求，今年海基會發函到大陸的案件量跟去年相比增加幅度非常多，許多涉及人民權益事項，海基會發函過去，陸方仍會有處理。只是當要掌握當事人的事情、協處狀況時，會要用比較間接的方式。

前往大陸發展的台灣網路作家羅森，本名廖孟彥，他自去年下半年失聯至今超過1年，經營多年的「阿米巴星球」網站也無法瀏覽。而羅森本人的微博帳號，最後一條發文則停留在2022年11月12日，至今未再更新。