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期待陸生？30所「零學位生高校」參加陸生納保培訓營

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會副秘書長蔡孟君14日指出，後續會全力配合政府落實陸生學位生納保政策。記者廖士鋒／攝影
海基會副秘書長蔡孟君14日指出，後續會全力配合政府落實陸生學位生納保政策。記者廖士鋒／攝影

政府日前通過陸生學位生納保政策，海基會與陸委會已經舉辦「培訓營」邀集各校陸生輔導人員參與。據了解，派員來到培訓營的學校數量遠遠多於目前有陸生學位生的學校數，差距達30所，意味著不少學校對於未來招收陸生學位生仍抱有期待。

陸委會跟海基會合辦的陸生輔導人員納保作業培訓營已經在12日在政大公企中心舉辦，共有教育部、衛福部、健保署、移民署代表，及來自105所學校（含陸生聯招會）的140位陸生輔導人員及陸生納保業務承辦人員參加，陸生納保政策的推動又向前一步。

海基會副秘書長蔡孟君14日下午指出，這次培訓營有各校從事陸生輔導健保業務工作的共有140位夥伴參與，探討相關工作，其中61位到現場，80位線上觀看直播。後續會將座談會內容以文字、影片形式提供給所有有陸生的學校，與校方保持密切聯繫，把各校意見即時反映給相關機關做參考。主管機關也已說明將組成陸生納保宣傳列車，後續以多元管道進行宣傳，海基會將配合政府全力協助落實。

陸生學位生納保之後是否也會持有健保卡？蔡孟君指出，這是很實務的問題，會再與相關機關了解，因為這也是第一次施行。她提到，屆時等到政策正式上路，學生也會需要了解如何在醫療院所使用既有系統，相關細節等部分需要再跟衛福部確認。

據了解，目前在台灣修讀學位的陸生有2,128位，分布在全台75所大專院校，而這次來參加海陸兩會培訓營的學校則高達105所，巨大的落差，也凸顯很可能不少目前沒有陸生學位生的院校，仍對未來陸生學位生來台就讀抱有期待。

2011年是「陸生元年」，我方正式開放大陸學生來台就讀，當年有第一批來自大陸6省市、928名學子負笈台灣，至今累計有20萬名研修生、2萬餘名學位生來台就讀。

不過2020年新冠疫情後，在我方禁止大陸民眾入境的防疫政策以及兩岸關係影響之下，大陸對學生來台的政策也發生變化。大陸教育部港澳台辦負責人2020年4月9日接受記者採訪時表示，「綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作」。

陸生 海基會 健保卡

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