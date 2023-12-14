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人民幣在岸大升500基點 來到7.13的半個月高點

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
14日，人民幣對美元在岸及離岸即期匯價均大幅走升。（中新社）
14日，人民幣對美元在岸及離岸即期匯價均大幅走升。（中新社）

受到美國聯準會明年可能降息影響，在岸及離岸人民幣對美元應聲大漲，其中，在岸人民幣14日早盤直線拉升至7.13附近來到半個月高點，較前一交易日升值超過500個基點。

界面新聞報導，英大證券公司首席宏觀經濟學家鄭後成指出，對在岸人民幣匯率而言，美聯準會釋放出較為明確的停止升息信號是一大利多，但是2024年第1季之前，人民幣匯率大幅上漲的概率較低，因為短期內大陸房地產投資增速難以反轉，還將持續負增長，加上美國消費增速下行不利大陸出口增速，預計第1季大陸宏觀經濟可能不太樂觀。

鄭後成認為，在實體經濟需求疲弱，以及價格低迷的背景下，人行在第1季降準或降息的可能性較高，這將在一定程度上抵消美國聯準會停止升息對在岸人民幣匯率的提振效應，進而在2024年第1季之前壓制人民幣匯率上漲的幅度與空間。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫分析，14日人民幣匯率跳漲，主因美國聯準會除了繼續暫停升息外，還罕見表態「降息已開始進入視野」，點陣圖顯示，美國明年將降息75個基點，幅度超過9月的預測值。

王有鑫表示，目前中外利差倒掛情況明顯緩解，美國聯準會政策立場的逐漸轉變將給予人民幣匯率更多支撐。從大陸國內看，隨著中共中央金融工作會議和中央經濟工作會議的召開，中央對於推動明年經濟發展、提升經濟增長效能做出了明確部署，宏觀政策將進一步加碼發力，支持經濟增長。

王有鑫認為，市場對於明年經濟增長的預期明顯改善，提振市場信心，推動匯率回升，預估人民幣匯率將繼續波動反彈。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，從趨勢看，近期金融、經濟資料顯示，大陸內需延續修復態勢，基本面復甦動能進一步穩固，美國聯準會的利率政策，讓美元上行空間受制約，進而使得人民幣匯率積極因素持續累積。

人民幣 實體經濟 美國

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