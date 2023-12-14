陸央行：要防範債券市場風險 做好債券風險監測和化解

大陸金融債務危機不停，中國人民銀行（大陸央行）近日表示，要防範債券市場風險，規範開展涉及一二級市場發行與交易的各項業務，要嚴格遵守債券市場各項制度規則，並要強化違約風險監測管理，發揮承銷商職能作用，做好債券風險監測和化解工作。

據大陸央行網站12月14日消息，大陸央行上海總部近期召開債券市場支持上海經濟高品質發展座談會。會議上就在滬金融機構債券發行、承銷及投資情況進行意見建議交流，並研究部署債券市場支持上海經濟高品質發展有關工作。

消息指出，會議要求，在滬金融機構要深刻認識「五篇大文章」、「五個中心」建設使命對上海乃至大陸全國經濟高品質發展的重要意義，進一步提升債券市場對重點領域的服務質效，透過立足上海，持續疏通金融市場資金進入實體經濟通路。

會議提到，要堅持問題導向，針對市場主體融資需求，重點關注科創、綠色、民營等領域和長三角一體化發展等重大國家策略，為市場主體量身訂做債券融資方案，搭配個人化融資需求。

此外，會議強調，要防範債券市場風險，規範開展涉及一二級市場發行與交易的各項業務，嚴格遵守債券市場各項制度規則；強化違約風險監測管理，發揮承銷商職能作用，做好債券風險監測和化解工作。