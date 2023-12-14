大陸國家高新區總數達178家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸工業和信息化部規劃司副司長吳家喜12日表示，截至2023年11月，大陸國家高新技術（高科技）產業開發區總數達178家。前三季度，大陸國家高新區生產總值12.33兆元（人民幣，下同），同比增長7.11%。依託大陸國家高新區，一批高科技產業集群培育壯大，成為推進新型工業化發展、保障產業鏈供應鏈安全的重要力量。

新華社報導，吳家喜是在工業和信息化部12日舉行的「發揮國家高新區作用 加快推進新型工業化」記者會上作出上述表述。

會上發布的數據顯示，近年來，大陸國家高新區發揮高質量發展先行示範作用，成為經濟發展的重要引擎。從基地平台看，聚集了近80%的大陸全國重點實驗室、70%的國家製造業創新中心。從研發投入看，大陸國家高新區企業研發投入超過兆元。從成果產出看，智能機器人、衛星導航等一批引領性原創成果在高新區加速產業化。

北京中關村和上海張江為例，2022年，中關村企業總收入8.7兆元，擁有國家高新技術企業1.7萬家；2023年1至10月，上海張江高新區積體電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業規模9576.5億元，約占全市的80%。

大陸工業和信息化部火炬中心副主任李有平說，將推動更多國家戰略科技力量和重大創新基地平台向國家高新區布局，支持有條件的國家高新區深度參與建設國家先進製造業集群。

吳家喜表示，還將鼓勵有條件的高新區圍繞重點產業鏈，建設一批科技成果產業化基地、中試熟化基地等，推動更多科技成果從「實驗室」走向「生產線」。

上海 北京 電路

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