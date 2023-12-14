江西助力台企 解決融資難題

江西省台辦會同江西省地方金融監管局，12日召開銀企對接會，邀請台資銀行及金融租賃公司等16家金融機構負責人參加，搭建台企與金融機構直接溝通交流平台。

中新社報導，10月中旬至12月中旬，江西開展了2023年服務台企大走訪活動，台企普遍反映存在融資難、融資貴等問題。

江西省台辦主任張鋒表示，江西將繼續秉持兩岸一家親理念，率先同台商台企分享江西發展機遇，落實落細各項惠台惠企政策，攜手省內省外金融機構協力化解融資難題，助力台商台企加快發展，更好實現合作共贏。

江西省地方金融監管局局長許忠華介紹，近年來，江西服務實體提質增效，截至今年10月末，江西省本外幣各項貸款餘額5.78兆元（人民幣，下同），位居全大陸第14位，同比增長10.14%，保持了近10年增速高於大陸全國的態勢。

他表示，希望各金融機構精準對接台企需求，加大授信支持力度，積極幫助台企融資，盡快讓寶貴的金融活水湧向優質台資企業，實現銀企協同高質量發展。

根據介紹，江西在金融支持上加大傾斜，為台企提供了一籃子金融服務。如江西農行為台資企業南昌光群雷射科技有限公司鐳射全息防偽材料生產項目固定資產貸款1.8億元；九江銀行為10餘家台企提供授信8100萬元等。

活動現場，台資及江西省內銀行和上交所共計16家金融機構負責人與23家省內台資企業代表進行了交流，達成一批合作意向。