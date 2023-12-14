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大陸可望成最大航空服務市場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
空巴指出，未來20年中國大陸或成為最大航空服務市場。圖為具有空中巨無霸之稱的空巴A380客機再次飛抵深圳寶安國際機場，執飛南航深圳-北京CZ3153航線。（中新社）
空巴指出，未來20年中國大陸或成為最大航空服務市場。圖為具有空中巨無霸之稱的空巴A380客機再次飛抵深圳寶安國際機場，執飛南航深圳-北京CZ3153航線。（中新社）

根據空中客車（空中巴士）舉行的一場會議消息，空客（空巴）最新的全球市場預測，未來20年中國大陸或成為最大航空服務市場。

中新社報導，空客認為，大陸巨大的市場需求將為航空服務的發展作出巨大貢獻。據其預測，大陸將在未來20年超過歐洲和北美等較為成熟的服務市場，成為最大航空服務市場。大陸的航空客運量年均增長率將達到5.2%，是全球平均水平的近兩倍；大陸新飛機的需求量將超過9000架，占全球同期新飛機需求總量的23%。到2042年，大陸航空服務市場價值將達到541億美元，復合年增長率為5.8%，需要服務的在役飛機將超過10930架。隨之帶動的飛行員、技術人員和機組人員的需求增長將超過一倍，從2023年的21.2萬人增加到2042年的56.1萬人。 　　

空客預測，到2042年，全球將有超過17000架飛機因機隊更新和採購最新一代機型而退役，將迎來更多二次利用、維修和回收的市場機遇。得益於航空旅行的復甦和發展，以及未來對飛機數位化、機上互聯等服務的需求，空客預計，全球航空服務市場價值將從2023年的1300億美元增長至2042年的2550億美元。 　　

如果將航空服務領域分維修、培訓與運營、優化升級三類，空客認為，維修領域是未來二十年最大市場，占整個航空服務市場的80%以上；培訓與運營領域涵蓋了培訓市場的未來，到2042年，全球預計將需要220萬飛行員、技術人員及機組人員；隨著升級和互聯解決方案需求不斷增長，優化升級將在三大類領域中增長率最高，年復合增長率達5.1%。

空中巴士 空巴

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