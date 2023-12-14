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陸明年經濟求穩 防房企集中爆雷

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中共中央經濟工作會議結束後，中共中央財辦副主任韓文秀周三在解讀明年大陸經濟工作時指出，要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎推出收縮性、抑制性舉措。他說，要安排適度規模的赤字、地方政府專項債券，貨幣政策要靈活適度、精準有效，要保持流動性合理充裕。

中共中央經濟工作會議十一、十二日在北京舉行。華爾街日報指出，中國經濟一直受到曠日持久的房地產危機和消費疲軟困擾。最近幾周的數據表明，隨著出口陷入困境、服務業活動放緩且通縮加劇，中國經濟增長再次放緩。但大陸領導人在中央經濟工作會議上，幾乎沒有提出有關如何重振消費者和企業家信心、恢復經濟活力的具體措施。

上觀新聞報導，韓文秀昨日在北京一場論壇上稱，二○二三年中國經濟社會發展主要預期目標有望圓滿實現。他強調，中國經濟發展仍面臨諸多有利條件和重要機遇，總的來看，機遇大於挑戰。中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐高質量發展的要素條件不斷積聚增多。

針對外界關注的大陸房市景氣，中新網報導，大陸住建部副部長董建國在同一場論壇上表示，今年前十一個月，大陸全國一手房交易量下降，二手房交易量上升，兩者合計實現年比正增長，「這說明住房需求保持穩定，沒有出現明顯的收縮，而是交易結構發生了變化」。

董建國還表示，「把部分房企債務違約稱為『爆雷』、『資金鏈斷裂』，其實用語是不準確的」。如果將債務違約等同為「爆雷」或「資金鏈斷裂」，會造成企業完全停擺的錯誤認識，導致社會對企業產生信任危機，進而衝擊市場銷售，加劇企業困難。

他呼籲各方面理性看待房地產市場出現的問題，共同維護房地產市場的平穩健康發展。董建國並稱，住建部將繼續配合金融管理部門，滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題，促進恢復正常經營，防止債務違約風險集中爆發。

房地產 債務

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