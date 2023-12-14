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兩岸經貿衰退 國台辦籲回和平軌道

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者黃雅慧／北京—台北連線報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持12月13日的例行記者會。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持12月13日的例行記者會。攝影／記者陳政錄

今年以來，兩岸投資、貿易均呈現兩位數衰退，大陸對台貿易壁壘調查又將於明年元月十二日到期，兩岸經貿關係前景引發關注。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，下一步，大陸將持續努力，推動兩岸經貿正常化。她並呼籲兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道。

據大陸海關總署統計，今年前十一個月，兩岸貿易較去年同期衰退百分之十六點三。經濟部投審司的數據也顯示，今年前十個月，核准台灣企業投（增）資金額共廿六點四億美元，年減百分之卅六點六。

另，金管會證期局統計，今年前三季，上市櫃公司赴大陸投資僅新增九○九億元，較去年同期大減百分之五十六；與此同時，上市櫃公司累計自大陸匯回金額則攀升到七九八三億元，大增九百四十三億元，並創史上同期新高。

國台辦昨日例行記者會上，面對本報關切，兩岸進出口額衰退和大陸對台貿易壁壘調查將於一個月內到期，朱鳳蓮說，「大陸對台貿易壁壘調查正在有序進行，將依法依規公布最終調查結論，我們支持相關主管機關結合對台貿易壁壘調查最終調查結論、依據相關規定研究採取相應的措施」。

她接著表示，年初以來大陸經濟回穩好轉，兩岸貿易維持高位運作，兩岸經貿具有強大的內生動力，有向更寬領域拓展、向更高層次提升的巨大空間，我們對此深具信心。

朱鳳蓮並預告，本月廿日將在北京舉辦「台商投資大陸宣傳推介活動」，商務部、工信部、海關總署等部門將全面介紹中小企業發展政策、兩岸貿易便利化措施及投資營商環境，福建、重慶、貴州、吉林等四省市將推介投資優勢及項目需求等。

朱鳳蓮稱，實現兩岸經貿正常化，是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益。「下一步，我們將持續努力，推動兩岸經貿正常化」，希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道。

此外，在昨日記者會中，朱鳳蓮也證實，赴陸發展本名廖孟彥的台灣網路作家羅森，因涉嫌製作、販賣、傳播猥褻物品牟利罪，正被依法辦理中。對於本報詢問，海基會是否透過兩岸兩會既有管道聯繫海協會協處，朱鳳蓮則表明，因海基會不承認「九二共識」，損害兩岸共同政治基礎，導致現在海協會和海基會的協商與聯繫機制「中斷、停擺」。

海基會 兩岸關係

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