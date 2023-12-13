A股今年1,298家上市公司買回庫藏股 金額達5,300億元

今年以來，A股上市公司回購股票（買回庫藏股）熱情與日俱增。《證券日報》根據東方財富Choice資料統計顯示，截至12月12日，今年以來A股共有1,298家上市公司發布回購公告，以回購金額上限計算，涉及資金高達人民幣1,205億元（約新台幣5,300億元），其中，已完成人民幣575.9億元。

南開大學金融發展研究院院長田利輝分析，在市場估值處於低谷時，股票回購是維護市值的重要手段，可以進行股權激勵，也可以優化上市公司資本結構，還能夠傳遞內部人看好信號、提升企業價值和提振投資者信心。

從類股分布來看，醫藥生物、基礎化工、機械設備、電子行業、電腦、電子、電力設備、食品飲料等行業公司成為回購大軍中的主力，分別有126家、119家、109家、91家、91家、85家、87家和44家。

按回購金額來看（以上限統計），上述1,298家公司中，23家公司回購金額超過人民幣10億元，其中，榮盛石化、海爾智家、寶鋼股份、寧德時代、格力電器的回購金額上限均為30億元。另外，有703家上市公司回購金額在1億元至20億元之間。

從回購實施進展來看，榮盛石化、比亞迪、海爾智家已分別回購20.3億元、18.1億元、11.8億元，居於前列。

有回購公司表示，在綜合考慮公司經營情況、業務發展前景、財務狀況、未來盈利能力等因素的情況下，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購股份，用於實施員工持股計畫或股權激勵計畫。

券商分析師表示，上市公司回購股份，是對公司未來發展的信心和長期投資價值的認可，有助於提振其股價，當前A股反復磨底，儘管短期來看股價仍然存在波動可能，但諸多個股已經處於低配狀態，在企業經營良好、行業前景光明的前提下，中長期來看股價勢必上漲，目前正是配置好時機。