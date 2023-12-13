11月人民幣貸款1.09兆元略低於預期 M2年增10%

中國人民銀行13日公布11月金融數據顯示，11月人民幣貸款增加1.09兆元，略遜於市場預期，較去年同期減少人民幣1,368億元，廣義貨幣（M2）餘額291.2兆元，年增10%。社會融資規模存量人民幣376.39兆元，年增9.4%，增速比10月高0.1個百分點。

央廣網報導，上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，11月新增貸款1.09兆元，考量到11月是傳統的信貸小月，並且去年同期基數較高的情況，這個增量已經不低，單月增量看似比去年同期略少，但卻是在房地產市場重大轉型、地方政府融資平台債務風險化解、中小銀行改革化險等領域防風險進程深入推進的背景下取得的。信貸結構中的「增」的一面和「減」的一面在時間上可能不同步，在階段性「減」的壓力比較大的情況下，信貸仍保持平穩增長實屬不易。

曾剛指出，11月金融數據說明金融體系為實體經濟提供資金支持的力度保持較高水準，從M2、社融增速看，處在與名義經濟增速基本匹配並高一些的水準，金融對實體經濟的支持有力，反映出經濟延續回穩向好態勢，政策推出及時有力。

事實上，一味地追求單月信貸成長並不切合實際。接近央行人士表示，在新發展階段分析金融總量指標要有更多元視角，從累計來看，前11個月貸款增量已經超過去年全年，信貸支持實體經濟的力度保持穩固。1-11月新增貸款達21.6兆元，年增1.5兆元，11月末貸款餘額增速10.8%，仍高於名義經濟增速。客觀全面分析信貸支援經濟的力度，需要綜合累計增量、餘額增速等指標科學研判。

據瞭解，1-11月企業貸款利率為3.89%，年降0.3個百分點，繼續保持在有統計以來的歷史低位。中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，利率保持下行，社會總融資成本穩中有降，隨著中國經濟保持恢復，11月以來中美十年期國債收益率倒掛幅度由此前超過220基點收窄到160個基點左右，人民幣對美元匯率有明顯升值。同時，國內金融機構穩步推進存款利率特別是中長期限存款利率下行，有利於緩解存款定期化傾向，增強企業居民投資消費動力，為銀行讓利實體經濟創造有利條件。