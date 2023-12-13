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陸預告辦「台商投資大陸宣傳推介活動」　下周北京登場

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮預告，下周將在北京舉辦「台商投資大陸宣傳推介活動」。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦發言人朱鳳蓮預告，下周將在北京舉辦「台商投資大陸宣傳推介活動」。攝影／記者陳政錄

繼日前在北京舉辦「2023年全國台協會長座談會」後，大陸國台辦13日預告，由由國台辦經濟局、商務部台港澳司指導，將於12月20日，在北京舉辦「台商投資大陸宣傳推介（推廣）活動」，大陸商務部、工信部、海關總署等部門將全面介紹中小企業發展政策、兩岸貿易便利化措施及投資營商環境。

大陸國台辦13日召開例行記者會，發言人朱鳳蓮在介紹近期大陸對台工作時，宣告上述活動。她說，12月20日，由國台辦經濟局、商務部台港澳司指導，海峽兩岸經貿交流協會、海峽經濟科技合作中心、大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會將在北京共同主辦 「台商投資大陸宣傳推介活動」。

朱鳳蓮說，活動邀請大陸地方商務主管機關及地方台辦代表、各省市有投資意願台企代表，大陸全國台企聯代表、在京台企部分首席代表約200人參加。

會上，大陸商務部、工信部、海關總署等部門將全面介紹大陸中小企業發展政策、兩岸貿易便利化措施及投資營商環境，介紹台商在大陸投資歷程及成績，福建、重慶、貴州、吉林等 4省市推廣投資優勢及專案需求等。

國台辦 北京 台商

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