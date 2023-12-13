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對台貿易壁壘調查倒數一個月　國台辦：正有序進行

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸商務部對台貿易壁壘調查，將於明年1月12日到期，適逢隔日為台灣總統大選投票日，備受關注，且大陸對台可能採取的措施，會不會影響ECFA執行，也受到產業界關注。（路透）
大陸商務部對台貿易壁壘調查，將於明年1月12日到期，適逢隔日為台灣總統大選投票日，備受關注，且大陸對台可能採取的措施，會不會影響ECFA執行，也受到產業界關注。（路透）

時隔不到一個月後，大陸對台貿易壁壘調查將於明年1月12日到期，國台辦發言人朱鳳蓮13日說，調查正在有序進行，將依法依規公佈最終調查結論。至於未來將如何推動兩岸經貿發展，她說，下一步，我們（大陸）將持續努力，推動兩岸經貿正常化，希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道。

大陸對台貿易壁壘調查將於明年1月12日到期，各界關注陸方是否對台祭出加徵關稅等措施，並對ECFA存續，和明年1月13日的台灣2024總統大選投票日造成影響；另一方面，今年前11個月，兩岸進出口數據已衰退了約16%。

就兩岸經貿，朱鳳蓮表示，據了解，大陸對台貿易壁壘調查正在有序進行，將依法依規公佈最終調查結論。我們支持相關主管機關結合對台貿易壁壘調查最終調查結論、依據相關規定研究採取相應的措施。

她接著說，年初以來，大陸經濟回穩好轉，兩岸貿易維持高位運作，兩岸經貿具有強大的內生動力，有向更寬領域拓展、向更高層次提升的巨大空間，我們對此深具信心。

朱鳳蓮表示，實現兩岸經貿正常化，是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益，大陸順應台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，推動兩岸空中直航航點和「小三通」復航，推出關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見，舉辦兩岸企業家峰會等涉台經貿活動，認真貫徹落實「31項措施」、「26項措施」、「農林22措施」等惠台利民措施。 下一步，我們將持續努力，推動兩岸經貿正常化。

朱鳳蓮抨擊，反觀民進黨當局，不僅沒有採取切實措施解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟的正常交流合作，損害了兩岸同胞的共同利益。 希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道，早日實現兩岸經貿正常化，增進兩岸同胞利益福祉。

對於兩岸觀光旅遊開放議題，朱鳳蓮也說，大陸對台灣同胞到大陸旅遊始終敞開大門，熱忱歡迎，也一直大力支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線，目前兩岸旅遊出現僵局的癥結和障礙在於民進黨當局。 希望台灣方面順應民意，盡快全面恢復兩岸空中直航、海上直航及「小三通」，盡快解除禁止台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務禁令。

今年12月15日，是兩岸雙向「三通」全面啟動15週年，朱鳳蓮稱，只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，才能從根本上改善兩岸關係，不斷擴大兩岸「三通」的外溢效應，使更多的兩岸民眾特別是台灣民眾享受到兩岸關係和平發展的成果。

朱鳳蓮 民進黨

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